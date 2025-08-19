Tuyển Nhân viên vận hành Công ty Cổ phần TP Solar làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô 44 - 2 khu 3 đất dịch vụ An Thọ 1, Thôn An Thọ Xã An Khán, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

-Triển khai & vận hành sản xuất các phiên Livestream daily, Mega Live.

• Xây dựng kịch bản live, chiến lược livestream nhằm đạt mục tiêu doanh số & thương hiệu.

• Tham gia vào quá trình Tuyển dụng, đào tạo, tư vấn kỹ năng, feedback hoàn thiện tới các

Host livestream.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên kỹ năng, kinh nghiệm Vận Hành gian hàng TikTok, Shopee và/hoặc Quản lý team

Livestream TikTok, Shopee…

• Có kinh nghiệm Host Livestream là 1 lợi thế.

• Tinh thần học hỏi không ngừng, sẵn sàng làm cái mới.

• Tư duy tích cực, tự tin, chủ động, tìm kiếm giải pháp

• Yêu thích và mong muốn phát triển bản thân trong lĩnh vực Thương mại điện tử

• Tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan tới Kinh tế, Marketing, Thương mại điện tử, Kinh

doanh, Thương mại.

Tại Công ty Cổ phần TP Solar Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập: 15.000.000-20.000.000đ/ tháng

• Thưởng nóng, thưởng tháng, thưởng quý theo khả năng làm việc;

• Cơ hội phát triển chuyên môn trong lĩnh vực Livestream Production, LiveCommerce,

eCommerce.

• Phát triển tư duy sáng tạo & kỹ năng lập kế hoạch khi tham gia vào quá trình xây dựng nội

dung livestream chuyên nghiệp.

• Được tiếp cận & làm việc với các thiết bị quay dựng, phần mềm livestream (OBS, âm thanh,

ánh sáng...) hiện đại, nâng cao kỹ năng sản xuất.

• Được làm việc trong môi trường 9x-2k trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp;• Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty và pháp luật lao động hiện hành;

• Các phúc lợi khác: Teambuilding, Teabreak, Du lịch, Sinh nhật,… theo tháng/năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần TP Solar

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin