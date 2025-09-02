Tuyển Nhân viên vận hành VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KPOP FEVER COMPANY LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KPOP FEVER COMPANY LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Mức lương
10 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 17 tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 10 - 11 Triệu
- Working on E commerce flatform
- Customer service: chatting, checking the order
- Posting, costing, and listing new items
- Be trained if no experiences.
Với Mức Lương 10 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Must be able to speak in English
- Have understanding of kpop business or love kpop
- Must have graduated or be going to graduate bachelor degree
- Work Experience is preferred.
- Working hours: 8 am to 5 pm on working days
Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KPOP FEVER COMPANY LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì
- Salary is around 10,000,000 vnd
- Work in a sociable and dynamic working environment
Cách Thức Ứng Tuyển Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KPOP FEVER COMPANY LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
