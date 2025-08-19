Tuyển Nhân viên vận hành Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi
Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
12 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai: Khu Xử lý chất thải Quang Trung, xã Gia Kiệm (mới), Thống Nhất, Huyện Thống Nhất
Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 9 - 10 Triệu
- Thực hiện công việc vận hành hạng mục xử lý chất thải tại Khu XLCT Quang Trung.
- Hoàn thành các công việc khác theo phân công của Quản lý trực tiếp
- Vận hành các hạng mục xử lý chất thải theo quy trình của Công ty và quy định pháp luật
- Kiểm soát tình trạng vận hành của máy móc thiết bị
Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Giới tính : Nam
- Độ tuổi : 20-35 tuổi
- Trình độ : Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
- Chuyên ngành : Môi trường/Hoá/Điện/Cơ khí
- Kỹ năng/Nghiệp vụ: Hiểu biết công dụng và thành thạo cách thức pha chế hoá chất
- Sức khỏe : Đủ sức khỏe làm việc
- Chế độ làm việc : Làm việc theo ca kíp và có tăng ca theo thoả thuận công việc
- Ưu tiên : Thường trú xã Gia Kiệm, tỉnh Đồng Nai
Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập: 9-10 tr/tháng
- Quyền lợi: Được tham gia Bảo hiểm xã hội đầy đủ theo quy định pháp luật và hưởng các khoản phụ cấp, chế độ phúc lợi cạnh tranh, hấp dẫn khác
- Tiền ăn giữa ca, công tác phí, bồi dưỡng sữa, sinh nhật,...
Hồ sơ xin việc gồm:
- Đơn xin việc, Sơ yếu lí lịch (có xác nhận của Phường/xã);
- CCCD (bản photo có công chứng) và hình 3x4 (4 tấm);
- Giấy khám sức khỏe (bản chính, không quá 6 tháng);
- Các văn bằng, chứng chỉ liên quan (bản photo có công chứng).
Nơi nhận hồ sơ: Tầng 8, Toà nhà Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hoà 1, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
