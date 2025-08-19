Tuyển Nhân viên vận hành Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 12 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Khu Xử lý chất thải Quang Trung, xã Gia Kiệm (mới), Thống Nhất, Huyện Thống Nhất

- Thực hiện công việc vận hành hạng mục xử lý chất thải tại Khu XLCT Quang Trung.

- Hoàn thành các công việc khác theo phân công của Quản lý trực tiếp

- Vận hành các hạng mục xử lý chất thải theo quy trình của Công ty và quy định pháp luật

- Kiểm soát tình trạng vận hành của máy móc thiết bị

- Giới tính : Nam

- Độ tuổi : 20-35 tuổi

- Trình độ : Tốt nghiệp Trung cấp trở lên

- Chuyên ngành : Môi trường/Hoá/Điện/Cơ khí

- Kỹ năng/Nghiệp vụ: Hiểu biết công dụng và thành thạo cách thức pha chế hoá chất

- Sức khỏe : Đủ sức khỏe làm việc

- Chế độ làm việc : Làm việc theo ca kíp và có tăng ca theo thoả thuận công việc

- Ưu tiên : Thường trú xã Gia Kiệm, tỉnh Đồng Nai

Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 9-10 tr/tháng

- Quyền lợi: Được tham gia Bảo hiểm xã hội đầy đủ theo quy định pháp luật và hưởng các khoản phụ cấp, chế độ phúc lợi cạnh tranh, hấp dẫn khác

- Tiền ăn giữa ca, công tác phí, bồi dưỡng sữa, sinh nhật,...

Hồ sơ xin việc gồm:

- Đơn xin việc, Sơ yếu lí lịch (có xác nhận của Phường/xã);

- CCCD (bản photo có công chứng) và hình 3x4 (4 tấm);

- Giấy khám sức khỏe (bản chính, không quá 6 tháng);

- Các văn bằng, chứng chỉ liên quan (bản photo có công chứng).

Nơi nhận hồ sơ: Tầng 8, Toà nhà Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hoà 1, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai

