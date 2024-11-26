Tuyển Photographer/Video Editor Công Ty Cổ phần Dịch vụ và Phát triển Công nghệ Minh Hoàng làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thái Nguyên: Nhà khách Việt Bắc quân khu 1, đường Z115, Tân Thịnh, TP Thái Nguyên, TP Thái Nguyên, Thành phố Thái Nguyên

Photographer/Video Editor

Thiết kế, cắt ghép các clip để tạo thành 1 clip hoàn chỉnh

Chỉnh sửa, tạo hiệu ứng để hoàn chỉnh các video, clip theo yêu cầu của leader

Xây dựng các clip quảng cáo, giới thiệt, hướng dẫn sử dụng sản phẩm ...

Hỗ trợ các công việc khác trong team

Chi tiết công việc trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Yêu Cầu Công Việc

Đã có kinh nghiệm làm video editor

Có khả năng sáng tạo, mắt thẩm mỹ cao, phong cách sáng tác đa dạng

Nhanh nhẹn, chăm chỉ, có khả năng làm việc độc lập

Hoàn thành KPI đúng hạn

Quyền Lợi

Lương cơ bản (7.000.000 - 10.000.000) + phụ cấp + thưởng

Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH theo quy định của Pháp luật

Làm việc trong môi trường văn hóa, trí tuệ cao, chuyên nghiệp, thường xuyên được đào tạo về kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn

Được tham gia các hoạt động ngoại khóa do công ty tổ chức

Đảm bảo đầy đủ chế độ hiếu hỷ, lễ tết ...

Thơi gian làm việc: sáng 08:00-12:00, chiều 13:30-17:30 từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến