Tuyển Photographer/Video Editor Công Ty Cổ phần Dịch vụ và Phát triển Công nghệ Minh Hoàng làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 7 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Photographer/Video Editor Tại Công Ty Cổ phần Dịch vụ và Phát triển Công nghệ Minh Hoàng
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Thái Nguyên: Nhà khách Việt Bắc quân khu 1, đường Z115, Tân Thịnh, TP Thái Nguyên, TP Thái Nguyên, Thành phố Thái Nguyên
Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Thiết kế, cắt ghép các clip để tạo thành 1 clip hoàn chỉnh
Chỉnh sửa, tạo hiệu ứng để hoàn chỉnh các video, clip theo yêu cầu của leader
Xây dựng các clip quảng cáo, giới thiệt, hướng dẫn sử dụng sản phẩm ...
Hỗ trợ các công việc khác trong team
Chi tiết công việc trao đổi cụ thể khi phỏng vấn
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đã có kinh nghiệm làm video editor
Có khả năng sáng tạo, mắt thẩm mỹ cao, phong cách sáng tác đa dạng
Nhanh nhẹn, chăm chỉ, có khả năng làm việc độc lập
Hoàn thành KPI đúng hạn
Tại Công Ty Cổ phần Dịch vụ và Phát triển Công nghệ Minh Hoàng Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản (7.000.000 - 10.000.000) + phụ cấp + thưởng
Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH theo quy định của Pháp luật
Làm việc trong môi trường văn hóa, trí tuệ cao, chuyên nghiệp, thường xuyên được đào tạo về kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn
Được tham gia các hoạt động ngoại khóa do công ty tổ chức
Đảm bảo đầy đủ chế độ hiếu hỷ, lễ tết ...
Thơi gian làm việc: sáng 08:00-12:00, chiều 13:30-17:30 từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ phần Dịch vụ và Phát triển Công nghệ Minh Hoàng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
