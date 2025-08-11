Tuyển Photographer/Video Editor TAT Ecommerce JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 600 USD

Vai Trò

Chịu trách nhiệm dựng & hậu kỳ video (15‐120 s ads, YouTube Shorts, TikTok, Reels) nhằm truyền tải thông điệp thương hiệu hấp dẫn, tối ưu thời lượng xem và thúc đẩy chuyển đổi. Là đầu mối kỹ thuật video cho các chiến dịch quảng cáo.

TRÁCH NHIỆM CHÍNH

• Phối hợp với đội ngũ để hiểu rõ yêu cầu của dự án (đặt tất cả các câu hỏi cần thiết và nêu lên mọi thắc mắc về yêu cầu).

• Tạo ra video truyền tải thông điệp của công ty một cách hiệu quả, hài hoà với nhận diện của công ty, và phù hợp với chiến lược tổng thể.

• Có hiểu biết về nền tảng (YouTube, Shorts, TikTok và Facebook).

• Có hiểu biết về các cách nâng cao retention của người xem.

• Hỗ trợ quay/chụp nếu có.

• Tham gia thảo luận ý tưởng, hỗ trợ đội ngũ cho các dự án.

• Nhận phản hồi và đánh giá từ đội ngũ để cung cấp video chất lượng nhất.

• Đảm bảo hoàn thành công việc theo lịch trình đã định.