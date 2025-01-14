Tuyển Photographer/Video Editor One Pacific Holdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Photographer/Video Editor Tại One Pacific Holdings
- Hồ Chí Minh: Floor 4, 19M Nguyen Huu Canh, Ward 19, Binh Thanh District, HCMC, Vietnam
Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương Thỏa thuận
Mô tả :
Editor là nhân sự phụ trách nội dung, bài vở cho Tạp chí Nữ Doanh Nhân và Step in Style (stepinstyle.vn) trên các platform và các dự án của tạp chí.
Trách nhiệm:
- Tổ chức viết bài, biên tập bài vở cho tạp chí Nữ Doanh Nhân phiên bản báo in/online và Tạp chí digital Step in style.
- Sáng tạo nội dung cho các kênhonline, các kênh mạng xã hội, tổ chức các chuỗi sự kiện và các dự án khác của Tạp chí Nữ Doanh Nhân và Step in Style.
- Thực hiện các công việc khác liên quan đến nội dung được phân công
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ít nhất 2 năm kinh nghiệm liên quan đến viết lách, sáng tác nội dung
- Có khả năng tổ chức, điều hành các sự kiện
- Khả năng đọc hiểu, dịch thuật Anh – Việt tốt
Tại One Pacific Holdings Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại One Pacific Holdings
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
