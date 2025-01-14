Tuyển Photographer/Video Editor One Pacific Holdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mô tả :

Editor là nhân sự phụ trách nội dung, bài vở cho Tạp chí Nữ Doanh Nhân và Step in Style (stepinstyle.vn) trên các platform và các dự án của tạp chí.

Trách nhiệm:

- Tổ chức viết bài, biên tập bài vở cho tạp chí Nữ Doanh Nhân phiên bản báo in/online và Tạp chí digital Step in style.

- Sáng tạo nội dung cho các kênhonline, các kênh mạng xã hội, tổ chức các chuỗi sự kiện và các dự án khác của Tạp chí Nữ Doanh Nhân và Step in Style.

- Thực hiện các công việc khác liên quan đến nội dung được phân công