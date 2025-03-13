Tuyển Photographer/Video Editor Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Sunrise làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Photographer/Video Editor Tại Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Sunrise
- Hà Nội: Tầng 11, tòa tháp Tây 72 Trần Đăng Ninh
Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
- Ghép file thoại có sẵn vào video theo đúng timecode, Kịch bản
- Kiểm tra và căn chỉnh hình ảnh để khớp với thoại mới
- Co kéo, căn chỉnh âm thanh để khớp mượt mà với phim
- Render video theo yêu cầu, đảm bảo chất lượng đầu ra
- Công việc cụ thể trao đổi trong quá trình phỏng vấn
QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG:
- Mức lương 8 - 15 triệu/ tháng
- Được đào tạo hướng dẫn làm việc.
- Được cung cấp thiết bị làm việc
- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội thăng tiến.
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN,
- Được hưởng các chế độ nghỉ phép, bảo hiểm theo Luật lao động. Đi du lịch 01 lần/năm
- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên
- Thời gian làm việc: bắt đầu từ 08h00- 17h30, nghỉ trưa 01h30p, nghỉ chiều thứ 7 và CN.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Sunrise Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Sunrise
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
