Tuyển Photographer/Video Editor Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Sunrise làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

- Ghép file thoại có sẵn vào video theo đúng timecode, Kịch bản

- Kiểm tra và căn chỉnh hình ảnh để khớp với thoại mới

- Co kéo, căn chỉnh âm thanh để khớp mượt mà với phim

- Render video theo yêu cầu, đảm bảo chất lượng đầu ra

- Công việc cụ thể trao đổi trong quá trình phỏng vấn

QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG:

- Mức lương 8 - 15 triệu/ tháng

- Được đào tạo hướng dẫn làm việc.

- Được cung cấp thiết bị làm việc

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội thăng tiến.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN,

- Được hưởng các chế độ nghỉ phép, bảo hiểm theo Luật lao động. Đi du lịch 01 lần/năm

- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên

- Thời gian làm việc: bắt đầu từ 08h00- 17h30, nghỉ trưa 01h30p, nghỉ chiều thứ 7 và CN.