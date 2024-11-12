Tuyển Kinh doanh dịch vụ y tế CÔNG TY CỔ PHẦN VG BIOMED làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kinh doanh dịch vụ y tế CÔNG TY CỔ PHẦN VG BIOMED làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN VG BIOMED
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VG BIOMED

Kinh doanh dịch vụ y tế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh dịch vụ y tế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VG BIOMED

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Vinmec International Clinic, Khu đô thị Times City, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kinh doanh dịch vụ y tế Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý Phòng khám chịu trách nhiệm toàn bộ việc quản lý, điều hành và giám sát các hoạt động hàng ngày của phòng khám, đảm bảo cung cấp dịch vụ y tế chất lượng cao và sự hài lòng của bệnh nhân. Cụ thể, công việc của Quản lý Phòng khám bao gồm:
Quản lý hoạt động hàng ngày của phòng khám
Giám sát và đảm bảo các hoạt động khám chữa bệnh diễn ra suôn sẻ và hiệu quả.
Đảm bảo phòng khám tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn y tế.
Quản lý đội ngũ nhân viên
Tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên y tế và hành chính.
Định kỳ đánh giá hiệu suất làm việc của nhân viên, khuyến khích và động viên họ để đạt được mục tiêu công việc.
Quản lý chất lượng dịch vụ
Đảm bảo dịch vụ y tế được cung cấp với chất lượng cao nhất, đáp ứng nhu cầu của bệnh nhân.
Giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến chất lượng dịch vụ và phản hồi từ bệnh nhân.
Quản lý tài chính và ngân sách
Lập kế hoạch và quản lý ngân sách của phòng khám.
Theo dõi và kiểm soát chi phí, đảm bảo hoạt động của phòng khám hiệu quả và tiết kiệm.
Phát triển và thực hiện các quy trình làm việc
Xây dựng và triển khai các quy trình, quy định và chính sách làm việc cho phòng khám.
Đảm bảo nhân viên tuân thủ đúng các quy trình và quy định đã đề ra.
Quản lý trang thiết bị và cơ sở vật chất
Đảm bảo trang thiết bị y tế và cơ sở vật chất của phòng khám luôn trong tình trạng tốt.
Đề xuất mua sắm, bảo trì và thay thế các trang thiết bị khi cần thiết.
Phát triển dịch vụ và mở rộng khách hàng
Nghiên cứu và đề xuất các dịch vụ y tế mới để đáp ứng nhu cầu của bệnh nhân.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với bệnh nhân và các đối tác liên quan.
Báo cáo và đánh giá
Lập các báo cáo định kỳ về hoạt động của phòng khám, bao gồm báo cáo tài chính, báo cáo chất lượng dịch vụ và các báo cáo khác theo yêu cầu.
Đánh giá hiệu quả hoạt động của phòng khám và đề xuất các biện pháp cải tiến.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học các ngành Quản trị Bệnh viện, Quản lý Y tế, Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành liên quan. Ưu tiên ứng viên có bằng Thạc sĩ hoặc các chứng chỉ liên quan đến lĩnh vực quản lý y tế.
Trình độ học vấn
Kinh nghiệm: Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực y tế, trong đó có ít nhất 2 năm ở vị trí quản lý. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong môi trường bệnh viện hoặc phòng khám.
Kinh nghiệm
Kỹ năng: Kỹ năng lãnh đạo và quản lý đội nhóm xuất sắc. Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả. Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt. Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng (Microsoft Office) và hệ thống quản lý y tế. Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề.
Kỹ năng
Phẩm chất cá nhân:
Phẩm chất cá nhân
Năng động, tự tin và sáng tạo trong công việc.
Tinh thần trách nhiệm cao và khả năng làm việc dưới áp lực.
Tận tâm và chu đáo trong việc chăm sóc bệnh nhân.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VG BIOMED Thì Được Hưởng Những Gì

Lương & Phụ cấp:
Lương cứng: Upto 30.000.000 vnđ/ tháng.
Lương tháng 13, thưởng doanh số hàng năm, thưởng dự án, thưởng doanh số (theo vị trí).
Phụ cấp ăn trưa: 730.000đ/tháng.
Lễ Tết, ma chay hiếu hỉ,...
Phép năm: Tối đa 12 ngày/năm.
Sức khỏe: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,....
Máy tính xách tay, màn hình và các phương tiện/tài khoản/công cụ cần thiết khác cho công việc.
Cơ hội nghề nghiệp:
Review lương 6 tháng 1 lần và lộ trình thăng tiến rõ ràng.
Con đường sự nghiệp đa dạng: Quản lý hoặc Chuyên gia và cơ hội điều chuyển nội bộ giữa các team.
Được tiếp xúc, học hỏi thêm các kiến thức về y tế và chăm sóc sức khỏe cùng các chuyên gia hàng đầu trong ngành chăm sóc sức khỏe.
Môi trường làm việc:
Không gian làm việc mở và thúc đẩy cả sự tập trung cá nhân và các hoạt động làm việc theo nhóm.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và hợp tác.
Teambuilding hàng năm & các sự kiện nội bộ gắn kết.
Địa điểm làm việc: Làm việc tại By VGG Wellness Center & Clinic - tầng 3, Vinmec Times City International Clinic, Khu đô thị Times City, Hà Nội.
Thời gian làm việc:
Fulltime: 8h/ngày từ thứ 2 đến thứ 7
+ Sáng: Từ 08h00 - 12h00
+ Chiều: Từ 13h30 – 17h30
+ Nghỉ trưa 1h30phút
Thời gian làm việc thay đổi tùy thuộc vào nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh tại từng thời điểm và được thông báo trước cho người lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VG BIOMED

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VG BIOMED

CÔNG TY CỔ PHẦN VG BIOMED

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 166 đường Phạm Văn Đồng, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

