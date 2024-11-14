Tuyển Kinh doanh dịch vụ y tế Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y Khoa Viet Smile làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y Khoa Viet Smile
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y Khoa Viet Smile

Kinh doanh dịch vụ y tế

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh dịch vụ y tế Tại Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y Khoa Viet Smile

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 25 Nam Đồng, Đống Đa, HN, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kinh doanh dịch vụ y tế Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Giám sát, quản lý và xây dựng kế hoạch kinh doanh theo tháng, quý, năm
Triển khai các hoạt động kinh doanh theo kế hoạch được phê duyệt
Thực hiện giao chỉ tiêu kinh doanh cho NVKD thuộc khu vực quản lý
Quản lý các chỉ tiêu kinh doanh của bộ phận
Thực hiện/đề xuất các hành động thích ứng biến động thị trường
Quản lý và đào tạo, nâng cao phát triển năng lực đội ngũ, kĩ năng sale cho đội ngũ kinh doanh

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên biết tiếng trung

Tại Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y Khoa Viet Smile Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng khởi điểm từ 20 triệu - 25 triệu. Doanh thu KPI,% hoa hồng tương xứng năng lực
Công ty công bằng, trân trọng nhân sự với cơ hội thăng tiến cao
Chế độ phúc lợi đầy đủ theo luật định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y Khoa Viet Smile

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y Khoa Viet Smile

Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y Khoa Viet Smile

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 26 - 28 đường số 6 KĐT Hà Đô, cổng vào 118 đường 3/2, P.12, Q.10 & Số 18A Nguyễn Gia Trí, P.25, Q.Bình Thạnh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

