Tuyển Kinh doanh dịch vụ y tế Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y Khoa Viet Smile làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh dịch vụ y tế Tại Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y Khoa Viet Smile
Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 25 Nam Đồng, Đống Đa, HN, Đống Đa
Mô Tả Công Việc Kinh doanh dịch vụ y tế Với Mức Lương 20 - 25 Triệu
Giám sát, quản lý và xây dựng kế hoạch kinh doanh theo tháng, quý, năm
Triển khai các hoạt động kinh doanh theo kế hoạch được phê duyệt
Thực hiện giao chỉ tiêu kinh doanh cho NVKD thuộc khu vực quản lý
Quản lý các chỉ tiêu kinh doanh của bộ phận
Thực hiện/đề xuất các hành động thích ứng biến động thị trường
Quản lý và đào tạo, nâng cao phát triển năng lực đội ngũ, kĩ năng sale cho đội ngũ kinh doanh
Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên biết tiếng trung
Tại Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y Khoa Viet Smile Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng khởi điểm từ 20 triệu - 25 triệu. Doanh thu KPI,% hoa hồng tương xứng năng lực
Công ty công bằng, trân trọng nhân sự với cơ hội thăng tiến cao
Chế độ phúc lợi đầy đủ theo luật định
Công ty công bằng, trân trọng nhân sự với cơ hội thăng tiến cao
Chế độ phúc lợi đầy đủ theo luật định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y Khoa Viet Smile
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI