Tuyển Kinh doanh dịch vụ y tế Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y Khoa Viet Smile làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Giám sát, quản lý và xây dựng kế hoạch kinh doanh theo tháng, quý, năm

Triển khai các hoạt động kinh doanh theo kế hoạch được phê duyệt

Thực hiện giao chỉ tiêu kinh doanh cho NVKD thuộc khu vực quản lý

Quản lý các chỉ tiêu kinh doanh của bộ phận

Thực hiện/đề xuất các hành động thích ứng biến động thị trường

Quản lý và đào tạo, nâng cao phát triển năng lực đội ngũ, kĩ năng sale cho đội ngũ kinh doanh