Tuyển Kinh doanh dịch vụ y tế CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DI TRUYỀN GENTECH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DI TRUYỀN GENTECH VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DI TRUYỀN GENTECH VIỆT NAM

Kinh doanh dịch vụ y tế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh dịch vụ y tế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DI TRUYỀN GENTECH VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Phó giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kinh doanh dịch vụ y tế Với Mức Lương Thỏa thuận

Phối hợp cùng Giám đốc phòng ban điều hành hoạt động của phòng ban được phân công phụ trách và chịu trách nhiệm trước BLĐ và Giám đốc Kinh doanh, bao gồm các công việc sau:
1. Xây dựng kế hoạch công việc:
Xây dựng kế hoạch công việc và tổ chức thực hiện kế hoạch, tham mưu cho BLĐ các biện pháp nhằm hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh theo phạm vi được phân công;
Thiết lập mạng lưới kinh doanh, thu thập thông tin thị trường và phát triển kinh doanh theo phạm vi được phân công;
Quản lý và phân công công việc tại các Bệnh viện, Phòng khám đối tác... cho đội ngũ nhân viên kinh doanh trong phòng.
Phổ biến chiến lược, mục tiêu, kế hoạch chỉ tiêu cho toàn bộ phòng kinh doanh.
2. Quản lý và xây dựng đội ngũ nhân sự được phân công phụ trách:
Xác định nguồn lực cần thiết để đảm bảo hoạt động của phòng ban (Tuyển dụng, đào tạo).
Đánh giá thông tin thị trường liên quan tới ngành nghề kinh doanh và đưa ra đề xuất, kiến nghị để hoạt động kinh doanh của team hiệu quả.
3. Công việc khác:
Phát triển và duy trì hệ thống nhóm khách hàng Bệnh viện, phòng khám công ty thương mại, hãng đối tác.
Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh cho BLĐ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành liên quan kinh doanh, lĩnh vực về xét nghiệm, y học,...
Có kinh nghiệm quản lý đội nhóm kinh doanh
Trung thực, năng động, sáng tạo, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc.
Có kinh nghiệm phát triển thị trường hoặc kinh doanh
Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục và hoạt ngôn tốt.
Ưu tiên nhân sự có kinh nghiệm trong mảng phân tích di truyền, tốt nghiệp Công nghệ sinh học, có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực y tế, thiết bị y tế,...

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DI TRUYỀN GENTECH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương : Thỏa thuận + Thưởng doanh số.
Thỏa thuận + Thưởng doanh số.
Nghỉ phép năm theo quy định pháp luật.
Thưởng các ngày Lễ lớn.
Tham gia du lịch, các chương trình nội bộ, tất niên của Công ty.
Sử dụng các sản phẩm của Công ty với giá ưu đãi.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DI TRUYỀN GENTECH VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DI TRUYỀN GENTECH VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DI TRUYỀN GENTECH VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 8, Tòa nhà Zen Tower, Số 12 Khuất Duy Tiến, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

