Tuyển Kinh doanh dịch vụ y tế CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN HGROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN HGROUP
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/12/2024
CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN HGROUP

Kinh doanh dịch vụ y tế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh dịch vụ y tế Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN HGROUP

Mức lương
7 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 34A, ngõ 272 Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội, Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Kinh doanh dịch vụ y tế Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

1. Tìm kiếm, tiếp nhận, sàng lọc khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ từ chiến dịch truyền thông.
2. Giới thiệu công ty/ sản phẩm/ dịch vụ đến khách hàng tiềm năng
3. Xây dựng kế hoạch kinh doanh, Chiến lược kinh doanh theo từng giai đoạn
4. Làm việc với đội ngũ để xây dựng phát triển sản phẩm/ dịch vụ đáp ứng tới khách hàng.
5. Chủ động tìm kiếm các cơ hội kinh doanh mới trên thị trường.
6. Báo cáo cấp trên về tiến độ, kết quả kinh doanh; nhu cầu và các vấn đề khách hàng quan tâm.
7. Hỗ trợ các phòng ban khác để triển khai cấp cung, giải quyết dịch vụ và vận hành các dịch vụ một các nhanh nhất tới khách hàng

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
2. Kinh nghiệm làm việc từ 6 tháng trở lên
3. Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
4. Chủ động trong công việc
5. Nhanh nhẹn, hoạt bát, ham học hỏi
6. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN HGROUP Thì Được Hưởng Những Gì

1. THU NHẬP LÊN ĐẾN 20 TRIỆU
2. Mức lương thưởng, phụ cấp hấp dẫn
3. Cơ hội thăng tiến, phát triển sự nghiệp
4. Chế độ BHYT, BHXH,... Nghỉ lễ, phép theo quy định
5. Thời gian làm việc: sáng 8h00 – 12h00, chiều từ 13h30 - 17h30 , làm việc từ thứ 2 đến sáng thứ 7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN HGROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN HGROUP

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 111 Triều Khúc

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

