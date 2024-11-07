Tuyển Kinh doanh dịch vụ y tế CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN HGROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

Mức lương 7 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 34A, ngõ 272 Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội, Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Kinh doanh dịch vụ y tế Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

1. Tìm kiếm, tiếp nhận, sàng lọc khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ từ chiến dịch truyền thông.

2. Giới thiệu công ty/ sản phẩm/ dịch vụ đến khách hàng tiềm năng

3. Xây dựng kế hoạch kinh doanh, Chiến lược kinh doanh theo từng giai đoạn

4. Làm việc với đội ngũ để xây dựng phát triển sản phẩm/ dịch vụ đáp ứng tới khách hàng.

5. Chủ động tìm kiếm các cơ hội kinh doanh mới trên thị trường.

6. Báo cáo cấp trên về tiến độ, kết quả kinh doanh; nhu cầu và các vấn đề khách hàng quan tâm.

7. Hỗ trợ các phòng ban khác để triển khai cấp cung, giải quyết dịch vụ và vận hành các dịch vụ một các nhanh nhất tới khách hàng

1. Tốt nghiệp cao đẳng trở lên

2. Kinh nghiệm làm việc từ 6 tháng trở lên

3. Sử dụng thành thạo tin học văn phòng

4. Chủ động trong công việc

5. Nhanh nhẹn, hoạt bát, ham học hỏi

6. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN HGROUP Thì Được Hưởng Những Gì

1. THU NHẬP LÊN ĐẾN 20 TRIỆU

2. Mức lương thưởng, phụ cấp hấp dẫn

3. Cơ hội thăng tiến, phát triển sự nghiệp

4. Chế độ BHYT, BHXH,... Nghỉ lễ, phép theo quy định

5. Thời gian làm việc: sáng 8h00 – 12h00, chiều từ 13h30 - 17h30 , làm việc từ thứ 2 đến sáng thứ 7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN HGROUP

