Tuyển Biên phiên dịch Công Ty TNHH Thương Mại Phổ Bình làm việc tại Cần Thơ thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: 404 Bình Thủy, Bình Thuỷ

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

- Phiên dịch các cuộc gặp gỡ giữa chuyên gia người Ấn với đối tác khách hàng (Nhà máy sản xuất, Công ty sản xuất) bên mảng thủy sản.

- Chi tiết công việc trao đổi thêm khi phỏng vấn

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giao tiếp tốt tiếng Anh, phiên dịch tốt các cuộc giao tiếp khách hàng

Nam/Nữ tốt nghiệp TC/CĐ/ĐH trở lên các chuyên ngành

Ưu tiên từng có kinh nghiệm làm phiên dịch viên

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Phổ Bình Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương 15-18 triệu + thưởng hoặc bán thời gian lương thỏa thuận

-Được ký HĐLĐ và nhận đầy đủ các chế độ theo quy định luật lao động (BHXH, BHYT, phép năm, nghỉ Lễ Tết,....)

-Làm việc giờ hành chính, được nghỉ vào thứ 7 và Chủ Nhật.

-Các phúc lợi khác: Quà sinh nhật, Quà kết hôn, Quà sinh con, Lương tháng 13, Thưởng Tết, Du lịch ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Phổ Bình

