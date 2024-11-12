Tuyển Biên phiên dịch Công Ty TNHH Thương Mại Phổ Bình làm việc tại Cần Thơ thu nhập 15 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại Công Ty TNHH Thương Mại Phổ Bình
Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Cần Thơ: 404 Bình Thủy, Bình Thuỷ
Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 15 - 18 Triệu
- Phiên dịch các cuộc gặp gỡ giữa chuyên gia người Ấn với đối tác khách hàng (Nhà máy sản xuất, Công ty sản xuất) bên mảng thủy sản.
- Chi tiết công việc trao đổi thêm khi phỏng vấn
Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giao tiếp tốt tiếng Anh, phiên dịch tốt các cuộc giao tiếp khách hàng
Nam/Nữ tốt nghiệp TC/CĐ/ĐH trở lên các chuyên ngành
Ưu tiên từng có kinh nghiệm làm phiên dịch viên
Nam/Nữ tốt nghiệp TC/CĐ/ĐH trở lên các chuyên ngành
Ưu tiên từng có kinh nghiệm làm phiên dịch viên
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Phổ Bình Thì Được Hưởng Những Gì
-Lương 15-18 triệu + thưởng hoặc bán thời gian lương thỏa thuận
-Được ký HĐLĐ và nhận đầy đủ các chế độ theo quy định luật lao động (BHXH, BHYT, phép năm, nghỉ Lễ Tết,....)
-Làm việc giờ hành chính, được nghỉ vào thứ 7 và Chủ Nhật.
-Các phúc lợi khác: Quà sinh nhật, Quà kết hôn, Quà sinh con, Lương tháng 13, Thưởng Tết, Du lịch ...
-Được ký HĐLĐ và nhận đầy đủ các chế độ theo quy định luật lao động (BHXH, BHYT, phép năm, nghỉ Lễ Tết,....)
-Làm việc giờ hành chính, được nghỉ vào thứ 7 và Chủ Nhật.
-Các phúc lợi khác: Quà sinh nhật, Quà kết hôn, Quà sinh con, Lương tháng 13, Thưởng Tết, Du lịch ...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Phổ Bình
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
