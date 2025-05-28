Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ T-TECH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 24, Tòa nhà TASCO, Đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

MẢNG TỔNG HỢP THUẾ:

Cùng với Kế toán thuế, phụ trách và chịu trách nhiệm toàn bộ công tác kế toán thuế toàn Công ty;

Giúp việc cho KTT về việc hạch toán kế toán, kiểm soát số liệu của toàn Tập đoàn, bao gồm cả Công ty mẹ, các Chi nhánh và các Công ty con;

Cân đối tổng hợp báo cáo hàng tháng, hàng quý, hàng năm đúng định kỳ và chính xác, tối ưu;

Giúp việc cho KTT trong việc quản lý toàn bộ Hồ sơ kế toán thuế;

Hỗ trợ KTT trong việc quản lý và điều hành nhân sự, kiểm soát tài chính và các công việc của Phòng TCKT;

MẢNG TỔNG HỢP QUẢN TRỊ NỘI BỘ:

Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp;

Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh;

Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp;

Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và Khớp đúng với các báo cáo chi tiết;

Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao,TSCĐ,công nợ, nghiệp vụ khác...;

Tính giá thành sản phẩm;

Theo dõi công nợ khối văn phòng công ty, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty;

Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở;

Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu;

Thực hiện các việc khác do KTT và TGĐ giao.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành tài chính - kế toán;...

Sử dụng thành thạo máy vi tính, phần mềm kế toán và các chương trình máy tính văn phòng (Word, Excel, ...)

Ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong việc đảm nhận vai trò kế toán tổng hợp tại các doanh nghiệp sản xuất;

Giới tính: Nữ, tuổi từ 28 trở lên.

Kỹ năng giao tiếp tốt, chịu được áp lực công việc

Trung thực, nhiệt huyết, nhạy bén

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ T-TECH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 15 -18tr tùy năng lực

Thưởng Tết: Từ 1 – 3 tháng lương (tùy hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty và năng lực của cá nhân).

Thưởng: Ngôi sao tháng, Ngôi sao năm, Thưởng theo hiệu quả kinh doanh hấp dẫn.

Hỗ trợ cơm trưa: 20.000đ/ngày

Được hưởng chế độ BHXH, chế độ Phép ngay khi hết thời gian thử việc.

Đầy đủ chế độ: Sinh nhật; Du xâu; Du lịch hàng năm; Thế thao; Đào tạo nâng cao nghiệp vụ….

Các chế độ lễ, tết và các phúc lợi khác theo quy định của Công ty, Nhà nước.

Môi trường làm việc chuyên ngiệp, nhân văn và hiện đại. Đồng nghiệp thân thiện và gắn kết.

Review lương 1 lần / năm

Các chế độ đãi ngộ khác đối với chức vụ theo quy định Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ T-TECH VIỆT NAM

