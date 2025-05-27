Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ TDP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Xây dựng chiến lược Marketing cùng với Ban Giám đốc Trung tâm;

Quản lý ngân sách Marketing hàng tháng, quý, năm;

Quản lý, thực hiện và chịu trách nhiệm các hoạt động Marketing cho các thương hiệu cùng với các nhân sự trong Team Marketing: Content Marketing, Video Editor, Designer và Marketing Intern;

Xây dựng kế hoạch Marketing Offine (tháng, quý, năm) và ngân sách thực hiện. Triển khai kế hoạch, quản lý, giám sát và đánh giá hiệu quả từng chương trình Marketing Offline, đảm bảo hiệu quả cao nhất dựa trên ngân sách được duyệt;

Phối hợp với Team triển khai các hoạt động Marketing Online thông qua các phương tiện truyền thông như Fanpage, Tiktok, xây dựng cộng đồng trên mạng xã hội, phát triển kênh Youtube...;

Xây dựng kế hoạch và trực tiếp triển khai và tối ưu các chiến dịch quảng cáo trên Google Ads, Zalo hay Facebook Ads hoặc Tiktok cho các sản phẩm / dịch vụ của Trung tâm;

Phối hợp chặt chẽ với Bộ phận Tư vấn tuyển sinh và Bộ phận Học thuật để triển khai các chương trình Marketing Offline tại trường học, các doanh nghiệp... nhằm phát triển thương hiệu, thu hút khách hàng tiềm năng;

Lên kế hoạch, triển khai thực hiện công tác truyền thông, quan hệ công chúng: Triển khai thực hiện quảng cáo, phát tờ rơi, tổ chức các sự kiện, các hoạt động ngoài trời, quan hệ với các cơ quan báo chí, đơn vị truyền thông...;

Liên hệ các đối tác: Trường học, trường Đại học, Cao đẳng, Trung tâm du học – định cư trong địa bàn để kết nối với Trung tâm;

Phối hợp với Bộ phận Tư vấn tuyển sinh, Bộ phận R&D nghiên cứu cải tiến sản phẩm, phát triển sản phẩm mới theo định hướng phát triển của Công ty và theo nhu cầu của khách hàng; đưa ra các chương trình để đo lường thị trường, tư vấn và xây dựng cho Ban lãnh đạo về các chiến lược triển khai sản phẩm mới ra thị trường;

Thực hiện các công tác khác theo sự phân công của Giám đốc.

Nam/Nữ Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh, Kinh tế...;

Ưu tiên ứng viên có ít nhất 01 – 03 năm kinh nghiệm ở vị trí Marketing Team Leader trong lĩnh vực Dịch vụ, Giáo dục hoặc ít nhất 03 năm kinh nghiệm quản lý các chiến dịch quảng cáo Facebook, Google Ads... và có định hướng làm Marketing Team Leader;

Có kỹ năng định hướng chiến lược và quản lý nhãn hiệu;

Am hiểu về Brand Marketing và các công cụ Marketing Online;

Hiểu biết về chuyên môn truyền thông và nghiên cứu thị trường;

Có kỹ năng lập kế hoạch, triển khai thực hiện, kiểm tra, theo dõi và đánh giá;

Có kỹ năng đào tạo, teamwork, tạo động lực cho nhân viên phát huy tối đa năng lực;

Ngoại ngữ: Tiếng Anh trung/cao cấp.

Mức lương từ 15.000.000 – 18.000.000 + thưởng KPI;

Thưởng cuối năm và review lương định kỳ hàng năm;

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp tại môi trường trẻ, phát triển nhanh và năng động;

Được cung cấp điện thoại khi làm việc;

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định nhà nước;

Du lịch công ty tiêu chuẩn 4 – 5 sao 1 – 2 lần/năm;

Nghỉ phép 12 ngày/năm;

Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty;

Học bổng học tiếng Anh trị giá 40.000.000 VNĐ dành cho nhân viên công ty.

