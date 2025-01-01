Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN BÁCH LIÊN

Công ty cổ phần Bách Liên được thành lập năm 2006 theo GPKD số: 0102110410 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp. Do bà Trần Thị Thương Huyền - Giám đốc làm đại diện Lĩnh vực hoạt động của Công ty là kinh doanh các thiết bị, vật tư, dụng cụ phục vụ cho hoạt động sản xuất và vận hành của các nhà máy khu công nghiệp bao gồm: Thiết bị điện, linh kiện điện tử Công cụ, máy móc phục vụ sản xuất trong nhà xưởng Linh kiện, vật tư thay thế, sửa chữa