Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Xuân La Tower, 79A Xuân La, Q. Tây Hồ, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Công tác tài chính kế toán:

• Quản lý hệ thống kế toán phù hợp với quy định pháp luật và yêu cầu của công ty.

• Lập các báo cáo tài chính, báo cáo thuế định kỳ theo quy định trình KTT kiểm tra.

• Quản lý dòng tiền, ngân sách, đảm bảo tính hiệu quả và tối ưu hóa chi phí cho công ty.

• Theo dõi và kiểm soát công nợ, các khoản thu chi, hợp đồng kinh tế.

• Theo dõi và hạch toán chi phí đầu tư xây dựng cơ bản, tài sản cố định.

• Thực hiện quản lý, kiểm kê và lập báo cáo tài sản cố định định kỳ.

• Làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán, ngân hàng và các đối tác tài chính liên quan.

• Lập báo cáo thuế GTGT, thuế TNDN, TNCN, thuế nhà thầu theo quy định.

• Đề xuất các giải pháp tài chính, kế toán phù hợp để hỗ trợ sự phát triển của công ty. Tập hợp, xử lý hóa đơn chứng từ phát sinh hàng ngày, kiểm tra và đối chiếu tính chính xác, hợp lý, hợp lệ của hợp đồng, hóa đơn chứng từ, hạch toán các nghiệp vụ phát sinh lên phần mềm kế toán.

• Tham gia quyết toán Dự án đầu tư xây dựng hoàn thành.

• Kiểm soát công việc kế toán liên quan đến công tác cho thuê nhà xưởng, thu tiền, phân bổ doanh thu.

• Soạn thảo các văn bản pháp lý nội bộ như: biên bản họp HĐTV/HĐQT, nghị quyết, quyết định, tờ trình, thông báo…

• Soạn thảo, rà soát các loại hợp đồng thương mại, hợp đồng thuê, hợp đồng cung cấp dịch vụ… đảm bảo tuân thủ pháp luật và quy định nội bộ.

• Hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ pháp lý phục vụ công tác nội bộ, làm việc với đối tác, cơ quan nhà nước khi cần.

Công tác hành chính - nhân sự khác

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG Thì Được Hưởng Những Gì

• Hỗ trợ đầy đủ trang thiết bị làm việc/ Hưởng trợ cấp hàng tháng nếu dùng thiết bị cá nhân;

• Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định BHXH, BHYT, BHTN;

• Được hưởng chế độ nghỉ phép 12 ngày/năm, các ngày nghỉ phép khác theo quy định của Luật;

• Thưởng các ngày Lễ lớn trong năm như: Tết Dương lịch, 30/4, Trung Thu, 2/9, Tết Âm lịch…

• Được đào tạo chuyên môn, kỹ năng thường xuyên;

• Xét điều chỉnh lương, đánh giá theo năng lực định kỳ, 2 lần/năm ( định kỳ tháng 6 và tháng 12 hàng năm);

• Lương tháng 13;

• Thưởng doanh thu cuối năm (tuỳ theo tình hình kinh doanh của Công ty);

• Được làm việc trong môi trường năng động, nhiều cơ hội thăng tiến;

• Tham gia các hoạt động du lịch và teambuilding, sinh nhật hàng tháng,… do Công ty tổ chức;

• Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6; nghỉ thứ 7, CN.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG

