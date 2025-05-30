Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDIC làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 122 Nguyễn Tất Thành - Liên Bảo, TP Vĩnh Yên, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

• Lập và nộp các loại báo cáo thuế định kỳ: VAT, TNDN, TNCN, thuế môn bài, thuế nhà thầu (nếu có)…

• Theo dõi và đối chiếu số liệu thuế với báo cáo tài chính và phần mềm kế toán của bệnh viện.

• Quản lý hóa đơn, chứng từ liên quan đến thuế: kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ đầu vào/ra.

• Kiểm tra, đối chiếu số liệu thuế với bộ phận kế toán tổng hợp, kế toán công nợ, kế toán kho để đảm bảo sự chính xác.

• Lập báo cáo thuế và các báo cáo liên quan theo yêu cầu của cơ quan thuế và ban lãnh đạo bệnh viện.

• Chuẩn bị hồ sơ, giải trình khi có quyết toán thuế hoặc thanh tra thuế.

• Hỗ trợ các đoàn kiểm toán độc lập trong các đợt kiểm toán tài chính của bệnh viện.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có thể thường xuyên đi công tác tại Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc (có xe đưa đón đi về trong ngày)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDIC Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm.

• Các chế độ phúc lợi: BHXH, BHYT, BHTN theo quy định, chế độ khám sức khỏe định kỳ, thưởng lễ tết, phụ cấp…

• Cơ hội đào tạo nâng cao nghiệp vụ kế toán, thuế.

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực y tế.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDIC

