Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDIC làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDIC
- Hà Nội: Số 122 Nguyễn Tất Thành
- Liên Bảo, TP Vĩnh Yên, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 15 - 18 Triệu
• Lập và nộp các loại báo cáo thuế định kỳ: VAT, TNDN, TNCN, thuế môn bài, thuế nhà thầu (nếu có)…
• Theo dõi và đối chiếu số liệu thuế với báo cáo tài chính và phần mềm kế toán của bệnh viện.
• Quản lý hóa đơn, chứng từ liên quan đến thuế: kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ đầu vào/ra.
• Kiểm tra, đối chiếu số liệu thuế với bộ phận kế toán tổng hợp, kế toán công nợ, kế toán kho để đảm bảo sự chính xác.
• Lập báo cáo thuế và các báo cáo liên quan theo yêu cầu của cơ quan thuế và ban lãnh đạo bệnh viện.
• Chuẩn bị hồ sơ, giải trình khi có quyết toán thuế hoặc thanh tra thuế.
• Hỗ trợ các đoàn kiểm toán độc lập trong các đợt kiểm toán tài chính của bệnh viện.
Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDIC Thì Được Hưởng Những Gì
• Các chế độ phúc lợi: BHXH, BHYT, BHTN theo quy định, chế độ khám sức khỏe định kỳ, thưởng lễ tết, phụ cấp…
• Cơ hội đào tạo nâng cao nghiệp vụ kế toán, thuế.
• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực y tế.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDIC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
-
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI