Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDIC làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDIC
Ngày đăng tuyển: 30/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDIC

Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDIC

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 122 Nguyễn Tất Thành

- Liên Bảo, TP Vĩnh Yên, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

• Lập và nộp các loại báo cáo thuế định kỳ: VAT, TNDN, TNCN, thuế môn bài, thuế nhà thầu (nếu có)…
• Theo dõi và đối chiếu số liệu thuế với báo cáo tài chính và phần mềm kế toán của bệnh viện.
• Quản lý hóa đơn, chứng từ liên quan đến thuế: kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ đầu vào/ra.
• Kiểm tra, đối chiếu số liệu thuế với bộ phận kế toán tổng hợp, kế toán công nợ, kế toán kho để đảm bảo sự chính xác.
• Lập báo cáo thuế và các báo cáo liên quan theo yêu cầu của cơ quan thuế và ban lãnh đạo bệnh viện.
• Chuẩn bị hồ sơ, giải trình khi có quyết toán thuế hoặc thanh tra thuế.
• Hỗ trợ các đoàn kiểm toán độc lập trong các đợt kiểm toán tài chính của bệnh viện.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có thể thường xuyên đi công tác tại Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc (có xe đưa đón đi về trong ngày)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDIC Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm.
• Các chế độ phúc lợi: BHXH, BHYT, BHTN theo quy định, chế độ khám sức khỏe định kỳ, thưởng lễ tết, phụ cấp…
• Cơ hội đào tạo nâng cao nghiệp vụ kế toán, thuế.
• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực y tế.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDIC

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDIC

CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDIC

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 58 - Ngõ 61 - Phạm Tuấn Tài - Cầu Giấy - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

