Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty cổ phần đầu tư VNR Holding làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 67 Khúc Thừa Dụ, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Triển khai các khóa đào tạo bao gồm: Lên nội dung, Xây dựng kế hoạch đào tạo: định hướng, văn hóa doanh nghiệp, kỹ năng mềm...

-Trực tiếp đào tạo & giảng dạy: Các khóa kỹ năng mềm, hợp tác đào tạo các khóa chuyên sâu, huấn luyện nhằm nâng cao kỹ năng và trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ nhân viên trong công ty.

-Xây dựng và vận hành hệ thống E-learning

-Chuẩn hóa tài liệu đào tạo: Xây dựng và chuẩn hóa tài liệu, tài nguyên học tập hiệu quả, đảm bảo chất lượng nội dung phù hợp với nhu cầu thực tế.

-Xây dựng văn hóa học tập: Tham gia các hoạt động phát triển và củng cố văn hóa học tập trong công ty, khuyến khích sự phát triển không ngừng của nhân viên.

-Đào tạo nhân sự mới: Chịu trách nhiệm trong việc đào tạo nhân viên mới theo quy trình quy định của Công ty, đảm bảo họ nắm vững kiến thức và kỹ năng cần thiết để hòa nhập nhanh chóng vào môi trường làm việc.

-Tốt nghiệp trình độ đại học các ngành Kinh tế, Quản trị, Phân tích Tài chính hoặc các ngành liên quan.

- Có 2 năm kinh nghiệm mảng đào tạo.

-Trực tiếp biên soạn tài liệu.

- Khả năng đứng lớp tự tin, nhiệt huyết.

-Sử dụng thuần thục phần mềm ứng dựng soạn thảo văn bản, bảng tính (Excel), phần mềm E-learning.

-Giao tiếp thuyết phục, khả năng phân tích tổng hợp.

Tại Công ty cổ phần đầu tư VNR Holding Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ upto 18M( deal theo năng lực và kinh nghiệm trong buổi phỏng vấn)

- Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện, chuyên nghiệp, năng động, tiếp xúc với nhiều công nghệ tiên tiến.

- Tham gia các hoạt động của công ty như: Team building, annual trips, barbecues, ...,

- Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo luật lao động, nghỉ phép, được tham gia đóng BHXH, BHYT.

- Được hưởng đầy đủ phúc lợi hấp dẫn của công ty.

