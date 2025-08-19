Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate ESRI Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Esri Việt Nam đang tích cực tuyển dụng những người thông minh với mọi cấp độ kinh nghiệm hoàn thành công việc. Làm việc tại môi trường Esri sẽ mang đến cho bạn cơ hội tuyệt vời để làm việc với những người giỏi nhất trong chuyên môn của chúng tôi. Chúng tôi cung cấp các lợi ích đặc biệt, mức lương cạnh tranh, chia sẻ lợi nhuận, môi trường cộng tác nhóm và nhiều hơn thế nữa. Tham gia cùng chúng tôi và tạo ra sự khác biệt!

Địa điểm làm việc: Văn phòng Esri Việt Nam tại Hà Nội

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Vị trí GIS Support chịu trách nhiệm cung cấp các nhiệm vụ hỗ trợ kỹ thuật sản phẩm Esri, bao gồm: cài đặt và cấu hình hệ thống và sản phẩm; giải quyết vấn đề; đào tạo, tư vấn, phát triển những tài liệu liên quan đến công nghệ Esri và hệ thống CNTT tiêu chuẩn khác cho khách hàng, đối tác và nhân viên nội bộ.

Vị trí này cần làm việc với tư duy dịch vụ, sẵn sàng học kiến thức và công nghệ mới, tự học và tư duy linh hoạt trong việc xử lý đa nhiệm.

TRÁCH NHIỆM CHÍNH

- Cung cấp tư vấn hoặc lời khuyên cho khách hàng về cách sử dụng các sản phẩm của Esri để giải quyết hoặc cải thiện năng suất cho khách hàng;