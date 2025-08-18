Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH SX TM Cơ khí Hồng Ký làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 38 Tây Lân, P. Bình Trị Đông A, Bình Tân - Đồng Nai - Đắk Lắk ...và 2 địa điểm khác, Quận Bình Tân

- Phụ trách bán hàng tại doanh nghiệp (máy hàn điện tử, máy Motor máy cắt, máy công cụ,...) và quản lý các khu vực : HCM , Miền Đông ( Bình Phước , Tây Ninh, Bình Dương , Đồng Nai , Bà rịa vũng Tàu ) - Tây Nguyên Duyên Hải ( Đăk Nông , Đắt Lắt , Gia Lai, Kom Tum, Lâm Đồng, Bình Thuận , Ninh Thuận, Nha Trang khánh hòa )

- Chăm sóc khách hàng cũ, tìm kiếm khách hàng mới

- Triển khai các chương trình Marketing tại các doanh nghiệp để phát triển thương hiệu sản phẩm.

- Truyền thông chính sách kinh doanh đến khách hàng.

- Các công việc khác sẽ được trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn.

- Tốt nghiệp trường CĐ và ĐH kinh tế hay ngành cơ khí

- Có từ 1 NĂM kinh nghiệm kinh doanh ngành cơ - điện tử trở lên

- Có tinh thần trách nhiệm; theo đuổi mục tiêu đến cùng

- Năng động, hoạt bát, chủ động trong công việc

- Kỹ năng giải quyết vấn đề

- Kỹ năng bán hàng

- Kỹ năng đàm phán thuyết phục

- Kỹ năng làm việc đội nhóm

- Khả năng tư duy tốt

- Hiểu biết ngành cơ khí, điện - điện tử (ưu tiên)

- Có thể đi thị trường (bắt buộc)

- Lương cơ bản từ 9 triệu – 15 triệu. Tổng thu nhập từ 20 triệu trở lên

- Lương Tháng lương 13, thưởng KPI, thưởng nhân viên xuất sắc cuối năm,

- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN.

- Một năm có 12 ngày phép, nếu nghỉ không hết sẽ được công ty chi trả vào đầu năm sau.

- Quà 8.3, 20.10. - Quà cuối năm, quà 1.6 cho con CBNV.

- Khám sức khỏe đình kỳ hàng năm.

- Chính sách hỗ trợ tài chính (vay không lãi suất) cho CBNV khó khăn.

- Được tham gia du lịch hàng năm theo kế hoạch của công ty.

