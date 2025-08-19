Tuyển IT Helpdesk/IT support ESRI Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Esri Việt Nam đang tích cực tuyển dụng những người thông minh với mọi cấp độ kinh nghiệm hoàn thành công việc. Làm việc tại môi trường Esri sẽ mang đến cho bạn cơ hội tuyệt vời để làm việc với những người giỏi nhất trong chuyên môn của chúng tôi. Chúng tôi cung cấp các lợi ích đặc biệt, mức lương cạnh tranh, chia sẻ lợi nhuận, môi trường cộng tác nhóm và nhiều hơn thế nữa. Tham gia cùng chúng tôi và tạo ra sự khác biệt!

Địa điểm làm việc: Văn phòng Esri Việt Nam tại Hà Nội

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Cài đặt và cấu hình hệ điều hành (Windows/Linux) cho server, client.

- Cài đặt và cấu hình các ứng dụng, dịch vụ cơ bản trên nền Internet (DNS, DHCP, TCP/IP, modem, router, LAN).

- Cài đặt và quản lý cơ sở dữ liệu (Oracle, SQL Server – mức cơ bản).

- Hỗ trợ triển khai, bảo trì và khắc phục sự cố hệ thống.

- Đọc hiểu và áp dụng tài liệu kỹ thuật.