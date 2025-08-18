Tuyển Nhân viên lái xe Công Ty Cổ Phần Sách Và Văn Hóa Phẩm Quảng Lợi làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu

Mức lương 15 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Chương Dương Độ, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương 15 - 50 Triệu

. Lái xe tải 2.5 tấn thực hiện việc giao và nhận hàng hóa theo tuyến được phân công.

• Hỗ trợ bốc xếp, sắp xếp hàng hóa lên/xuống xe một cách an toàn và khoa học.

• Đảm bảo hàng hóa được vận chuyển đúng thời gian, đúng địa điểm và trong tình trạng nguyên vẹn.

Với Mức Lương 15 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có bằng lái xe từ Hạng D1 trở lên

• Tuổi dưới 35 tuổi

• Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm

• Sức khỏe tốt

• Trung thực, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc.

• Thời gian làm việc: 8h00 – 17h30 (nghỉ trưa 1.5h) từ thứ 2 – thứ 7

Tại Công Ty Cổ Phần Sách Và Văn Hóa Phẩm Quảng Lợi Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cứng từ 12- 15 triệu trở lên + phụ cấp ,trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn

• Thu nhập sẽ phụ thuộc vào kinh nghiệm

• Có phụ cấp ăn trưa, các phụ cấp khác...

• Thưởng tháng, năm theo quy định của công ty

• Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định.

• Mua bảo hiểm tai nạn cá nhân

• Nghỉ các ngày lễ/tết, nghỉ phép theo quy định nhà nước.

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định, có cơ hội gắn bó lâu dài và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Sách Và Văn Hóa Phẩm Quảng Lợi

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin