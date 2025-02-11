Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công ty cổ phần đầu tư FGroup làm việc tại Bình Thuận thu nhập 17 - 20 Triệu

Mức lương 17 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Thuận: - Bình Thuận

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án bất động sản Với Mức Lương 17 - 20 Triệu

1. Công tác chuyên môn

- Quản lý chung công tác QA/QC tại công trình

- Quản lý hồ sơ pháp lý công trình.

- Quản lý và triển khai công việc QA/QC đạt hiệu quả, bao gồm công tác: quản lý chất lượng, quản lý hồ sơ bản vẽ, hồ sơ quản lý chất lượng công trình; công tác thí nghiệm, kiểm định, nghiệm thu hạng mục công trình, hoàn công,

- Chuẩn bị và kiểm soát hồ sơ dự án gồm: nhật ký công trình, biện pháp thi công, tiến độ thi công, quy trình quản lý chất lượng, thí nghiệm và kiểm tra, biểu mẫu, thí nghiệm mẫu, an toàn lao động...

- Lên kế hoạch và thực hiện trình duyệt tài liệu QA/QC.

- Triển khai, thực hiện hồ sơ chất lượng (checklist, biên bản nghiệm thu,...) theo đúng kế hoạch thi công.

- Thiết lập hệ thống quản lý chất lượng danh mục tài liệu và quy trình dự án,

- Theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch chất lượng dự án. Đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả việc thực hiện Kế hoạch chất lượng dự án,

- Phối hợp với các bên kiểm tra giám sát quá trình thi công, xử lý các vấn đề về chất lượng trong quá trình thi công,

2. Các công việc khác theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo

- Tốt nghiệp Cao đẳng chính quy trở lên chuyên ngành xây dựng, hạ tầng, kiến trúc, quản lý dự án.

- Tối thiểu 3- 5 năm kinh nghiệm làm việc trong môi trường xây dựng, quản lý dự án chuyên nghiệp.

- Có kinh nghiệp triển khai các dự án công nghiệp.

- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm vị trí QA/QC

Được Hưởng Những Gì

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định pháp luật và các chính sách phúc lợi theo chính sách công ty

- Các chế độ đãi ngộ: Thưởng Lễ - Tết, sinh nhật, thưởng thành tích

- Chế độ nghỉ Lễ - Tết, phép năm theo quy định pháp luật

- Cơ đội được đào tạo nâng cao chuyên môn, kỹ năng

- Môi trường làm việc năng động, cơ hội phát triển nhanh

- Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm sức khỏe, Team building, Du lịch hàng năm, Phụ cấp thâm niên, Thưởng tháng 13, Thưởng hiệu quả làm việc

