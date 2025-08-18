Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Eras Group làm việc tại Bình Thuận thu nhập Thỏa thuận

Eras Group
Ngày đăng tuyển: 18/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/09/2025
Eras Group

Trưởng nhóm kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại Eras Group

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Bình Thuận: TP. Bình Thuận (Hoặc các Dự án trực thuộc Công ty )

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Mục tiêu:
Trưởng Ban Quản lý Dự án chịu trách nhiệm quản lý tổng thể các dự án phát triển bất động sản được giao từ khi bắt đầu đến khi hoàn thành dự án. Quản lý Dự án chủ động lập kế hoạch công việc trong suốt tất cả các giai đoạn của dự án và chịu trách nhiệm giám sát tiến độ của tất cả các quy trình để đảm bảo dự án được bàn giao đúng hạn và đạt được tất cả các tiêu chí về thiết kế, chất lượng và chi phí.
Trách nhiệm chính:
• Tổ chức thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo kỹ thuật và thực hiện các công việc chuẩn bị cho công tác triển khai dự án.
• Lập phương án, biện pháp thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ dự án.
• Lập hồ sơ dự toán, đề xuất định mức chi phí thi công, rà soát giá nguyên vật liệu, vật tư, thiết bị phục vụ việc triển khai dự án.
• Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc kiểm tra, theo dõi, đôn đốc, xử lý các vấn đề phát sinh và điều hành toàn bộ công tác triển khai dự án.
• Hướng dẫn, đào tạo, phân công, quản lý công việc các nhân sự trực thuộc Ban Quản lý dự án.
• Theo dõi và kiểm soát việc thực hiện các công tác an toàn, chất lượng, tiến độ, vệ sinh môi trường của công trình.
• Tổng hợp, phân tích, đánh giá các vấn đề và đề xuất các phương án khắc phục để đảm bảo chất lượng, tiến độ dự án.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Eras Group Thì Được Hưởng Những Gì

Liên Hệ Công Ty

Eras Group

Eras Group

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 116a Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Quận 1, HCM

