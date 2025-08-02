Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN KEO DÁN ĐỨC ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KEO DÁN ĐỨC ANH
Ngày đăng tuyển: 02/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/09/2025
Nhân viên kinh doanh

Mức lương
17 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Cống thôn, Yên Viên, Gia Lâm, Huyện Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 17 - 20 Triệu

- Đại diện cho công ty giới thiệu, tư vấn sản phẩm keo Silicone, tăm chỉ và bán hàng cho khách hàng (chủ đầu tư, nhà máy, nhà thầu xây dựng, nhà thầu....)
- Nguồn khách hàng: Công ty hỗ trợ thông tin + Tìm kiếm thêm thông tin khách hàng
- Phối hợp với các bộ phận để đảm bảo giao hàng cho khách đúng thời hạn, đúng chủng loại, đúng chất lượng như đã thỏa thuận
- Giải quyết các khiếu nại, phản hồi của khách hàng về sản phẩm và dịch vụ bán của công ty
- Kết hợp các bộ phận khác để hoàn thành công việc

Với Mức Lương 17 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên các bạn ứng viên có kinh nghiệm khoảng 6 tháng trở lên (Không có kinh nghiệm được đào tạo)
- Khả năng bán hàng, đàm phán, thuyết phục.
- Có phương tiện đi lại cá nhân và sẵn sàng đi thị trường (có hỗ trợ công tác phí và xe khi đi thị trường tỉnh).
- Biết ứng dụng công nghệ vào công việc: zalo, viber, word, excel,...
- Linh hoạt, năng động, sáng tạo.
- Có tinh thần tìm tòi, ham học hỏi những điều mới để phát triển công việc.
- Có khả năng xây dựng các mối quan hệ tốt.
Yêu cầu giới tính: Nam: Độ tuổi từ 24 - 35 tuổi, Nữ: Độ tuổi từ 24-30 tuổi
- Có bằng lái xe ô tô ( Đối với NVKD Nam là một lợi thế)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KEO DÁN ĐỨC ANH Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng đối với NVKD : Lương cơ bản + thưởng doanh số (Thu nhập trung bình từ 12 - 25triệu/tháng, có thể tăng thêm tùy vào năng lực)
- Thưởng hàng tháng, năm theo kết quả thực hiện công việc và kết quả kinh doanh của Công ty.
- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi cơ bản theo quy định của nhà nước ngay sau kết thúc thời gian thử việc bao gồm BHXH, BHYT, BHTN;
- Được Huấn luyện, Đào tạo kiến thức và các kỹ năng Sales & Marketing, hoạch định chiến lược thương hiệu.
- Nâng cao kỹ năng kinh doanh, đàm phán.
- Tham gia du lịch cùng công ty 1 lần/1 năm.
- Các quyền lợi khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KEO DÁN ĐỨC ANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Cống Thôn, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội.

