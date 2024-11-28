Tuyển Quản lý thiết kế Công Ty Cổ Phần Cửa Gỗ Austdoor - TMD làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 14 Triệu

Tuyển Quản lý thiết kế Công Ty Cổ Phần Cửa Gỗ Austdoor - TMD làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 14 Triệu

Công Ty Cổ Phần Cửa Gỗ Austdoor - TMD
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/12/2024
Công Ty Cổ Phần Cửa Gỗ Austdoor - TMD

Quản lý thiết kế

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý thiết kế Tại Công Ty Cổ Phần Cửa Gỗ Austdoor - TMD

Mức lương
10 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng:

- Đà Nẵng, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Quản lý thiết kế Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Tiếp nhận hợp đồng, khảo sát dự án, cân đối các nguồn lực để lập kế hoạch thi công tổng thể, chi tiết cho dự án và trình phê duyệt.
Tổ chức triển khai thi công và nghiệm thu dự án theo kế hoạch.
Kết hợp với Bộ phận hồ sơ: Cung cấp số liệu thi công tại dự án (khối lượng, chủng loại cửa lắp đặt, vị trí lắp đặt, khối lượng tồn kho, thời gian nghiệm thu …) để phục vụ cho công tác lập hồ sơ.
Tiếp nhận, kiểm tra, rà soát hồ sơ chất lượng do bộ phận hồ sơ lập và trình ký TVGS, Chủ Đầu Tư.
Thực hiện bàn giao giai đoạn hoặc tổng thể.
Hướng dẫn và hỗ trợ các tổ đội về kỹ thuật thi công.
Giải quyết các sự vụ phát sinh trên công trường.

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Xây dựng, Cầu đường, Điện tử,…..
• Đọc hiểu các bản vẽ, vẽ thiết kế Auto Cad.
• Am hiểu nghiệp vụ về hồ sơ nghiệm thu thanh quyết toán trong xây dựng.
• Kỹ năng lập kế hoạch; Sắp xếp, tổ chức điều tiết nhân lực, phân công công việc.
• Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.

Tại Công Ty Cổ Phần Cửa Gỗ Austdoor - TMD Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương: 14-17tr
• Làm việc trong môi trường thân thiện, chuyên nghiệp
• BHXH đầy đủ
• Du lịch hàng năm, thưởng tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Cửa Gỗ Austdoor - TMD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Cửa Gỗ Austdoor - TMD

Công Ty Cổ Phần Cửa Gỗ Austdoor - TMD

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 31 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-quan-ly-giam-sat-thiet-ke-thu-nhap-10-14-trieu-vnd-toan-thoi-gian-tai-da-nang-job262224
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công TY TNHH Phát Triển Công Nghệ & Môi Trường Á Đông
Tuyển Quản lý/Giám sát thiết kế thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công TY TNHH Phát Triển Công Nghệ & Môi Trường Á Đông
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm An Nam Design And Build
Tuyển Quản lý/Giám sát thiết kế thu nhập 13 - 15 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Đà Nẵng
An Nam Design And Build
Hạn nộp: 02/12/2024
Đà Nẵng Đã hết hạn 13 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH SX - XD - TM HOA GIANG
Tuyển Quản lý/Giám sát thiết kế thu nhập 15 - 20 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH SX - XD - TM HOA GIANG
Hạn nộp: 07/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Hatiengroup
Tuyển Quản lý/Giám sát thiết kế thu nhập 15 - 20 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty Cổ Phần Hatiengroup
Hạn nộp: 13/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI BÌNH DÂN
Tuyển Quản lý/Giám sát thiết kế thu nhập 12 - 25 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI BÌNH DÂN
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Aa Group Việt Nam
Tuyển Quản lý/Giám sát thiết kế thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty Cổ Phần Aa Group Việt Nam
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng Nam Thịnh Phát
Tuyển Quản lý/Giám sát thiết kế thu nhập 8 - 10 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng Nam Thịnh Phát
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ QUẢN LÝ KỸ THUẬT IMP
Tuyển Quản lý/Giám sát thiết kế thu nhập 14 - 16 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Cần Thơ
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ QUẢN LÝ KỸ THUẬT IMP
Hạn nộp: 08/12/2024
Cần Thơ Đã hết hạn 14 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THI CÔNG NỘI THẤT HOMETALK
Tuyển Quản lý/Giám sát thiết kế thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THI CÔNG NỘI THẤT HOMETALK
Hạn nộp: 15/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mộc Xinh
Tuyển Quản lý/Giám sát thiết kế thu nhập Từ 15 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mộc Xinh
Hạn nộp: 20/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Trên 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông
Hạn nộp: 03/10/2025
Đà Nẵng Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E
Hạn nộp: 02/10/2025
Đà Nẵng Còn 15 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP TM XNK Uyên Phương
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty CP TM XNK Uyên Phương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 50 Triệu
Công ty CP TM XNK Uyên Phương
Hạn nộp: 27/09/2025
Hồ Chí Minh Đà Nẵng Còn 10 ngày để ứng tuyển 35 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn
Hạn nộp: 26/09/2025
Đà Nẵng Còn 9 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm AU-AVAGO CO., LTD
Tuyển Thực tập sinh Marketing AU-AVAGO CO., LTD làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
AU-AVAGO CO., LTD
Hạn nộp: 19/09/2025
Đà Nẵng Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+ làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Hạn nộp: 31/10/2025
Đà Nẵng Còn 44 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ La Bàn
Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ La Bàn làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 1 - 2 Triệu
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ La Bàn
Hạn nộp: 30/09/2025
Đà Nẵng Còn 13 ngày để ứng tuyển 0.5 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BANTAM POINT
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH BANTAM POINT làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH BANTAM POINT
Hạn nộp: 30/09/2025
Đà Nẵng Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Hải Phòng Đà Nẵng Thanh Hóa Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VNDIRECT Pro Company
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh VNDIRECT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VNDIRECT Pro Company
Hạn nộp: 31/12/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Đà Nẵng Hà Nội Thanh Hóa Nam Định Ninh Bình Còn 105 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH YAKULT VN
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH YAKULT VN làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 14 Triệu
CÔNG TY TNHH YAKULT VN
Hạn nộp: 03/10/2025
Bình Dương Còn 16 ngày để ứng tuyển 10 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ERA VIỆT NAM
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ERA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ERA VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công TY TNHH Phát Triển Công Nghệ & Môi Trường Á Đông
Tuyển Quản lý/Giám sát thiết kế thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công TY TNHH Phát Triển Công Nghệ & Môi Trường Á Đông
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm An Nam Design And Build
Tuyển Quản lý/Giám sát thiết kế thu nhập 13 - 15 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Đà Nẵng
An Nam Design And Build
Hạn nộp: 02/12/2024
Đà Nẵng Đã hết hạn 13 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH SX - XD - TM HOA GIANG
Tuyển Quản lý/Giám sát thiết kế thu nhập 15 - 20 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH SX - XD - TM HOA GIANG
Hạn nộp: 07/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Hatiengroup
Tuyển Quản lý/Giám sát thiết kế thu nhập 15 - 20 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty Cổ Phần Hatiengroup
Hạn nộp: 13/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI BÌNH DÂN
Tuyển Quản lý/Giám sát thiết kế thu nhập 12 - 25 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI BÌNH DÂN
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Aa Group Việt Nam
Tuyển Quản lý/Giám sát thiết kế thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty Cổ Phần Aa Group Việt Nam
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng Nam Thịnh Phát
Tuyển Quản lý/Giám sát thiết kế thu nhập 8 - 10 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng Nam Thịnh Phát
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ QUẢN LÝ KỸ THUẬT IMP
Tuyển Quản lý/Giám sát thiết kế thu nhập 14 - 16 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Cần Thơ
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ QUẢN LÝ KỸ THUẬT IMP
Hạn nộp: 08/12/2024
Cần Thơ Đã hết hạn 14 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THI CÔNG NỘI THẤT HOMETALK
Tuyển Quản lý/Giám sát thiết kế thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THI CÔNG NỘI THẤT HOMETALK
Hạn nộp: 15/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mộc Xinh
Tuyển Quản lý/Giám sát thiết kế thu nhập Từ 15 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mộc Xinh
Hạn nộp: 20/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Trên 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất