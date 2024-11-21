Tuyển Quản lý hàng hoá (Merchandiser) Công Ty TNHH Universe Media Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý hàng hoá (Merchandiser) Tại Công Ty TNHH Universe Media Vietnam
- Hồ Chí Minh:
Mô Tả Công Việc Quản lý hàng hoá (Merchandiser) Với Mức Lương Thỏa thuận
Mô tả Công việc
1. Thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá
- Kiểm tra, đánh giá hồ sơ thiết kế, bản vẽ shopdrawing, vật tư, thiết bị của dự án trước khi trình duyệt.
- Kiểm tra sự tương thích của bản vẽ thiết kế, vật tư, thiết bị so với hợp đồng.
- Kiểm tra sự tương thích của thiết kế giữa các bộ môn, tuân theo tiêu chuẩn - qui phạm, đảm bảo an toàn cháy nổ, an toàn sử dụng.
2. Kiểm soát tiến độ xây dựng về ME.
- Phối hợp với các bên liên quan để thiết lập tiến độ xây dựng cho các nhà thầu ME.
- Kiểm tra vật tư thiết bị sử dụng cho ME và trình duyệt. Kiểm soát việc đặt hàng và giao hàng phần vật tư thiết bị ME đến công trường.
- Quản lý chung việc thực hiện bản vẽ thi công, biện pháp thi công phần ME để đảm bảo việc thi công đúng theo bản vẽ và thực tế công trường. Đánh giá tiến độ và khối lượng công việc thực hiện phần ME.
- Giám sát việc nghiệm thu phần ME trên công trường và phối hợp với nhà thầu chính giải quyết các vấn đề trên công trường phần Cơ Điện để đảm bảo dự án không bị gián đoạn.
3. Kiểm soát tất cả các công việc liên quan đến ME diễn ra tại dự án
- Đảm bảo công việc được thực hiện đúng tiến độ, đạt chất lượng, an toàn cháy nổ, an toàn sử dụng và đảm bảo vệ sinh môi trường.
- Kiểm tra và đề xuất phê duyệt về khối lượng yêu cầu thanh toán của nhà thầu, cũng như khối lượng quyết toán khi hoàn tất các hợp đồng.
4. Phối hợp với các Bộ phận/ phòng ban
- Kiểm tra hồ sơ Hoàn công/hồ sơ Hoàn thành liên quan đến phần ME, bàn giao cho đơn vị Quản lý vận hành.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Nhiệt - Điện Lạnh (Cơ Điện Lạnh);
Từ 5 - 7 năm kinh nghiệm ở các vị trí tương đương.
Sử dụng thành thạo AutoCAD, MS Word, MS Excel,..;
Khả năng giao tiếp, giải quyết công việc tốt;
Thích ứng nhanh với công việc, năng động, nhiệt huyết.
Ưu tiên có CCHN liên quan (chứng chỉ hành nghề tk cấp thoát nước, Mep công trình dân dụng & công nghiệp, ..)
Có thể đi công tác khi có yêu cầu.
Tại Công Ty TNHH Universe Media Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì
Du Lịch
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Phụ cấp thâm niên
Nghỉ phép năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Universe Media Vietnam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
