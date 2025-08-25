Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Vinapro làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

1. Mô tả công việc:

• Quản lý chung và điều hành mọi hoạt động có liên quan đến lĩnh vực tài chính kế toán.

• Tổ chức cải tiến, hoàn thiện chế độ hạch toán kế toán theo quy định của Luật kế toán mới nhất.

• Lập kế hoạch tài chính, triển khai và theo dõi các hoạt động tài chính, kiểm soát ngân quỹ.

• Tiến hành phân tích tình hình tài chính của Doanh nghiệp.

• Xem xét, đánh giá, kiểm tra và phân tích dự báo hoạt động tài chính kế toán của các bộ phận, các hợp đồng.

• Đảm bảo rằng các loại tài sản của Doanh nghiệp được kiểm soát và sử dụng một cách hợp lý và sinh lợi.

• Quản lý, đào tạo, phân công công việc cho các kế toán viên để đảm bảo bộ máy kế toán hoạt động có hiệu quả.

• Phân tích và trình bày báo cáo tài chính hoặc báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp theo từng thời điểm của doanh nghiệp.

• Xây dựng các quy định về quản lý tài chính trong công ty.

• Lập kế hoạch ngân sách và phương án sử dụng nguồn vốn hiệu quả.

• Thẩm định tính hiệu quả về mặt tài chính đối với các hợp đồng kinh tế các khoản chi phí lớn và tham mưu cho BGĐ ra quyết định.

• Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế và thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế, hoàn thuế. Làm việc với các cơ quan thuế hoặc các cơ quan hữu quan khi đến làm việc với doanh nghiệp.