Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Vinapro

100 - 499 Nhân viên
Vinapro Group was established in 2005 specializing in manufacturing and exporting agricultural products such as Cashew Nuts, Pepper, Cinnamon, Star Anise, Coconut, Dried Ginger to international market. With our experience, prestige as well as the commitment to product quality, Vinapro has been trusted by many customers. Our officce is located in Hanoi City, and we have a branch in Hochiminh City and two subsidiaries. Besides, we have three manufacturing plants: + Hanoi Head Quarter: TXT Building, No 10/1, Bui Huy Bich Street, Hoang Liet, Hoang Mai District, Ha Noi City, Vietnam + Hochiminh Branch: No. 90 Tran Quang Co Street, Phu Thanh, Tan Phu District, Ho Chi Minh City, Vietnam Our subsidiaries: + Richer Commodity., JSC: TXT Building, No 10/1, Bui Huy Bich Street, Hoang Liet, Hoang Mai District, Hanoi City, Vietnam + Vinapro Ho Nguyen Thao., JSC: Group 2, Hamlet 3, Song Ray Commune, Cam My District, Dongnai Province, Vietnam Our factories: + Hoabinh Factory: Vai Area, Ba Hang Doi Town, Lac Thuy District, Hoa Binh province, Vietnam + Hanam Factory: Nguyen Van Troi, Dong Van Town, Ha Nam Province, Vietnam + Dongnai Factory: Group 2, Hamlet 3, Song Ray Commune, Cam My District, Dong Nai Province, Vietnam + Binhphuoc Factory: No. 906, Binh Giang Street, Son Giang Ward, Phuoc Long Town, Binh Phuoc Province, Vietnam

Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Vinapro làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Hạn nộp: 24/09/2025

Hà Nội Thỏa thuận Kinh nghiệm: Không yêu cầu

Địa chỉ
Số 10, ngõ 1, đường Bùi Huy Bích, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội

https://job3s.ai/cong-ty-co-phan-tap-doan-vinapro-ntd189497
