Tuyển Quản lý giáo dục Công Ty TNHH Phát Triển Giáo Dục ESO làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 3 Triệu

Mức lương Từ 3 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 36 ngõ Hòa Bình 4, Minh Khai, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Quản lý giáo dục Với Mức Lương Từ 3 Triệu

Giám sát các lớp học trực tuyến và hỗ trợ các vấn đề liên quan đến kỹ thuật. Gọi điện chăm sóc khách hàng và gửi báo cáo học tập tuần có cơ sở dữ liệu trong CRM đến khách hàng Trực Skype hỗ trợ giải đáp các thắc mắc và các vấn đề liên quan đến khóa học cho khách hàng. Hỗ trợ các bộ phận để đảm bảo hiệu quả công việc khi có yêu cầu;

Giám sát các lớp học trực tuyến và hỗ trợ các vấn đề liên quan đến kỹ thuật.

Gọi điện chăm sóc khách hàng và gửi báo cáo học tập tuần có cơ sở dữ liệu trong CRM đến khách hàng

Trực Skype hỗ trợ giải đáp các thắc mắc và các vấn đề liên quan đến khóa học cho khách hàng.

Hỗ trợ các bộ phận để đảm bảo hiệu quả công việc khi có yêu cầu;

Với Mức Lương Từ 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chấp nhận sinh viên hoặc mới ra trường, chưa có kinh nghiệm được đào tạo; Nếu có kinh nghiệm dịch vụ khách hàng hoặc đảm nhiệm các vị trí tương đương là một lợi thế; Thành thạo tin học văn phòng Kỹ năng giao tiếp ổn; Khả năng nắm bắt và xử lý thông tin tốt; Tiếng anh giao tiếp cơ bản; Có laptop cá nhân; Thời gian làm việc: 18h00 – 22h00 từ thứ 2 – thứ 7, nghỉ CN và các ngày lễ theo quy định nhà nước;

Chấp nhận sinh viên hoặc mới ra trường, chưa có kinh nghiệm được đào tạo; Nếu có kinh nghiệm dịch vụ khách hàng hoặc đảm nhiệm các vị trí tương đương là một lợi thế;

Thành thạo tin học văn phòng

Kỹ năng giao tiếp ổn; Khả năng nắm bắt và xử lý thông tin tốt;

Tiếng anh giao tiếp cơ bản;

Có laptop cá nhân;

Thời gian làm việc: 18h00 – 22h00 từ thứ 2 – thứ 7, nghỉ CN và các ngày lễ theo quy định nhà nước;

Thời gian làm việc:

Tại Công Ty TNHH Phát Triển Giáo Dục ESO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 2.800.000 – 3.000.000 VNĐ + Phụ cấp Làm việc trong môi trường văn minh, trẻ trung, có cơ hội thăng tiến và gắn bó lâu dài; Được đào tạo các kỹ năng cần thiết để phục vụ công việc; Đầy đủ các chế độ phúc lợi BHXH, thưởng lễ tết, sinh nhật, du lịch.... Được tham gia các chương trình đào tạo cùng đội ngũ cựu giám khảo bài thi IELTS, các chương trình đào tạo kỹ năng mềm hàng quý do công ty tổ chức.

Lương cứng: 2.800.000 – 3.000.000 VNĐ + Phụ cấp

Lương cứng:

Làm việc trong môi trường văn minh, trẻ trung, có cơ hội thăng tiến và gắn bó lâu dài;

Được đào tạo các kỹ năng cần thiết để phục vụ công việc;

Đầy đủ các chế độ phúc lợi BHXH, thưởng lễ tết, sinh nhật, du lịch....

Được tham gia các chương trình đào tạo cùng đội ngũ cựu giám khảo bài thi IELTS, các chương trình đào tạo kỹ năng mềm hàng quý do công ty tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Phát Triển Giáo Dục ESO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin