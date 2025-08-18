Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công Ty TNHH Khí Công Nghiệp Messer Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Khí Công Nghiệp Messer Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 18/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/09/2025
Trưởng nhóm kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại Công Ty TNHH Khí Công Nghiệp Messer Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 4 Dã Tượng, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Phát triển kinh doanh khí đặc biệt (65%)
- Tìm kiếm, đàm phán, ký kết các hợp đồng mua bán mới trong việc phát triển khách hàng hiện tại và khách hang tiềm năng cho mảng Khí đặc biệt của Messer
- Trực tiếp quản lý các khách hàng quan trọng (chủ yếu sử dụng khí đặc biệt) tại Việt Nam và chịu trách nhiệm bán hang xuất khẩu sang một số nước, khu vực khác (nếu có)
- Hỗ trợ toàn bộ nhân viên phòng Kinh doanh tại Việt Nam cho các nhu cầu hiện tại và tương lai cho mảng Khí đặc biệt bằng cách hỗ trợ như một chuyên gia về thông tin sản phẩm, dịch vụ, giá cả hoặc nghiên cứu phương án tìm nguồn cung cấp,... để phát triển mảng kinh doanh khí đặc biệt tại khu vực đó
2. Quản lý và dự báo nhu cầu khách hàng (10%)
- Cập nhật dự báo bán hàng thường xuyên để đảm bảo cung cấp hàng hóa ổn định cho khách hàng
- Chuẩn bị và cập nhật thường xuyên về dự báo nhu cầu của toàn bộ khách hàng khí đặc biệt và nhứng yêu cầu về quy cách đóng gói , tem nhãn… đặc biệt trong tương lai
3. Quản lý tồn kho khí đặc biệt tại Messer (15%)
- Cập nhật số lượng tồn kho sản phẩm tại nhà máy
- Cập nhật thường xuyên về tỉ lệ tồn kho và vòng quay của bao bì
- Chịu trách nhiệm đặt hàng với nhà cung cấp cho tất cả sản phẩm khí đặc biệt của Messer
- Theo dõi và đảm bảo sự lắp đặt cho khách hàng mới
- Phối hợp với các bộ phận liên quant hu hồi công nợ cũng như quản lý tài sản của công ty tại khách hàng mình phụ trách
- Thực hiện các công việc khác do ban lãnh đạo giao phó

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Kỹ thuật
- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm kinh doanh hàng kỹ thuật, hóa chất
- Có kinh nghiệm kinh doanh khí công nghiệp là một lợi thế
- Tiếng Anh 4 kỹ năng thành thạo
- Thành thạo tin học văn phòng

Tại Công Ty TNHH Khí Công Nghiệp Messer Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng KPI lên tới 7 tháng lương/năm
- Mức lương hấp dẫn phù hợp với năng lực (ít nhất 18 triệu đồng)
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định
- Được tham gia các chương trình nghỉ mát, sinh nhật,…
- Có cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Khí Công Nghiệp Messer Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Khí Công Nghiệp Messer Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Thị trấn An Dương, huyên An Dương, thành phố Hải Phòng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

