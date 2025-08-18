Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Sách Và Văn Hóa Phẩm Quảng Lợi làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 14 Chương Dương Độ, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Kiểm tra giá hàng hóa mua vào, bán ra

Giám sát việc theo dõi, đối chiếu và thu hồi công nợ khách hàng, công nợ phải trả.

Tính giá thành Sách, Lịch có đầu vào thuê ngoài

Lập các báo cáo tài chính, báo cáo quản trị và báo cáo thuế định kỳ (hàng tháng, quý, năm).

Những công việc khác do Giám đốc tài chính/ Tổng giám đốc giao

Học vấn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính

Độ tuổi: 30 - 40 tuổi

Kinh nghiệm: Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, trong đó ít nhất 3 năm ở vị trí Kế toán trưởng.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành bán lẻ, quy mô đã từng phụ trách KTT công ty > 50 người, Số lượng đơn hàng 1 tháng > 3000đơn/tháng.

Chứng chỉ: Chứng chỉ Kế toán trưởng, ưu tiên ứng viên có chứng chỉ ACCA, CPA.

Sử dụng thành thạo các phần mềm Office, phần mềm kế toán, bảo hiểm

Tại Công Ty Cổ Phần Sách Và Văn Hóa Phẩm Quảng Lợi Thì Được Hưởng Những Gì

Thu Nhập Từ 20 - 25 Triệu/ Tháng

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, với đội ngũ cán bộ, nhân viên nhiệt tình.

Các chính sách dành cho người lao động như sinh nhật, hiếu hỷ, ốm đau, lễ, Tết, lương tháng 13, 13++

Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước.

Cơ hội thăng tiến, xét tăng lương 1 năm/ lần

Thời gian làm việc: 8h00 – 17h30 (nghỉ trưa 1,5h) từ thứ 2 – thứ 7

