Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ LOGISTICS THĂNG LONG làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ LOGISTICS THĂNG LONG
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hưng Yên: Khu CN Thăng Long 2, TDP Bưởi, Đường Hào, Mỹ Hào, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính.
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Có Chứng chỉ Kế toán trưởng do Bộ Tài chính cấp
Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và phân tích, tổng hợp số liệu tốt.
Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm cao trong công việc.
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Có Chứng chỉ Kế toán trưởng do Bộ Tài chính cấp
Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và phân tích, tổng hợp số liệu tốt.
Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm cao trong công việc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ LOGISTICS THĂNG LONG Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: Thỏa thuận (cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm).
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến trong công việc.
Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.
Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty (thưởng lễ, Tết, du lịch...).
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến trong công việc.
Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.
Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty (thưởng lễ, Tết, du lịch...).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ LOGISTICS THĂNG LONG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI