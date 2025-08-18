Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ LOGISTICS THĂNG LONG làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Khu CN Thăng Long 2, TDP Bưởi, Đường Hào, Mỹ Hào, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính.

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Có Chứng chỉ Kế toán trưởng do Bộ Tài chính cấp

Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và phân tích, tổng hợp số liệu tốt.

Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm cao trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ LOGISTICS THĂNG LONG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận (cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm).

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến trong công việc.

Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.

Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty (thưởng lễ, Tết, du lịch...).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ LOGISTICS THĂNG LONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin