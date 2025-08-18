Tuyển Trade Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME
Ngày đăng tuyển: 18/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME

Trade Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trade Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 4, tòa nhà HPC Land Mark 105, Khu đô thị Văn Khê, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Trade Marketing Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

A. Triển khai hoạt động tại điểm bán (POS Activities)
F&B (50%)
Thiết kế & triển khai POSM (bảng hiệu, standee, menu board) phù hợp không gian cửa hàng.
Lập kế hoạch & triển khai chương trình khuyến mãi (combo, voucher) để tăng doanh số.
Đào tạo nhân viên bán hàng về sản phẩm mới/chương trình ưu đãi.
Tổ chức sự kiện, minigame, hoạt náo tại điểm bán.
Làm việc với các nền tảng giao đồ ăn để tối ưu hiển thị & chương trình khuyến mãi.
Nội thất (25%)
Phối hợp với kinh doanh triển khai các hoạt động marketing tại showroom.
Tổ chức sự kiện tại điểm bán (workshop thiết kế, triển lãm sản phẩm).
Farm/Factory Tour (25%)
Xây dựng kịch bản tour trải nghiệm (quy trình sản xuất nội thất, nguồn gốc nguyên liệu F&B).
Phối hợp với nhà máy/nông trại để chuẩn bị hạ tầng & đảm bảo an toàn cho khách.
Thiết kế tài liệu hướng dẫn tour (brochure, QR code trưng bày sản phẩm).
B. Quản lý & tối ưu hoạt động
Đo lường hiệu quả các hoạt động (doanh số, lượt khách, mức độ hài lòng).
Phân tích dữ liệu & phản hồi khách hàng, đề xuất cải tiến.
C. Quản lý ngân sách & phối hợp
Lập dự toán & kiểm soát chi phí triển khai POSM/sự kiện/tour.
Làm việc chặt chẽ với Sales, Sản xuất, Nhà cung cấp để đảm bảo tiến độ & chất lượng.
D. Sáng tạo & phát triển ý tưởng
Đề xuất ý tưởng trình bày sản phẩm bắt mắt, tạo điểm nhấn trải nghiệm khách hàng.
Nghiên cứu xu hướng mới trong Trade Marketing và áp dụng vào thực tế.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn
Ưu tiên ứng viên:
Có Portfolio các dự án, case study chiến dịch đã thực hiện.
Có kết nối với các đơn vị tổ chức sự kiện.
Có thể chỉnh sửa ảnh nhanh bằng Canva, AI hoặc các phần mềm tương tự.
Kỹ năng:
Quản lý ngân sách & lập kế hoạch.
Giao tiếp & phối hợp đa phòng ban.
Sáng tạo & tư duy thẩm mỹ.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 12 – 15 triệu + thưởng theo hiệu quả công việc.
Cơ hội tham gia các dự án đa lĩnh vực (F&B, Nội thất, Du lịch trải nghiệm).
Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, khuyến khích phát triển cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: tòa nhà HPC Land Mark 105, Khu đô thị Văn Khê,

