Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH GLX VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH GLX VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 18/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/09/2025
CÔNG TY TNHH GLX VIỆT NAM

Trưởng nhóm kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH GLX VIỆT NAM

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa B3.7 Hacinco Hoàng Đạo Thúy Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Xây dựng chương trình, kế hoạch thúc đẩy doanh số và hiệu quả bán hàng trên các sàn.
Động viên, đốc thúc nhân viên bán hàng làm việc để đạt doanh số cao nhất, phục vụ khách hàng tốt nhất.
Thông báo, báo cáo thường xuyên về tình hình hoạt động của nhóm bán hàng phụ trách.
Nghiên cứu thị trường, lập kế hoạch và triển khai thực hiện bán sản phẩm của công ty trên các kênh TMĐT.
Công việc phát sinh khác theo sự chỉ đạo của quản lý cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ, độ tuổi từ 24-35.
Tốt nghiệp ĐH trở lên.
Có kinh nghiệm trên 3 năm về quản lý gian hàng, kinh nghiệm quản lý
Có thể tự quản lí shop
Trung thực, nhanh nhẹn, nhiệt tình, làm việc có trách nhiệm , chịu được áp lực trong công việc.
Sử dụng thành thạo MS office.
Tỉ mỉ, làm việc có trách nhiệm.
Có mong muốn gắn bó lâu dài với công ty

Tại CÔNG TY TNHH GLX VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10-12.000.000VND + phụ cấp ăn trưa 30k/ bữa, hiệu suất hoa hồng. (tăng lương theo năng lực).
Tổng thu nhập 15-25.000.000 VNĐ
Được hưởng các chế độ BHXH, nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết theo quy định của nhà nước và của Công ty.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và năng động.
Chế độ khen thưởng lễ, Tết, du lịch, dã ngoại hàng năm.
Thưởng Tết, tăng lương theo lộ trình

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GLX VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GLX VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH GLX VIỆT NAM

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: TÒA B3.7 HACINCO HOÀNG ĐẠO THÚY THANH XUÂN HÀ NỘI

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

