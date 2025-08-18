Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH GLX VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH GLX VIỆT NAM
Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa B3.7 Hacinco Hoàng Đạo Thúy Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
Xây dựng chương trình, kế hoạch thúc đẩy doanh số và hiệu quả bán hàng trên các sàn.
Động viên, đốc thúc nhân viên bán hàng làm việc để đạt doanh số cao nhất, phục vụ khách hàng tốt nhất.
Thông báo, báo cáo thường xuyên về tình hình hoạt động của nhóm bán hàng phụ trách.
Nghiên cứu thị trường, lập kế hoạch và triển khai thực hiện bán sản phẩm của công ty trên các kênh TMĐT.
Công việc phát sinh khác theo sự chỉ đạo của quản lý cấp trên.
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/nữ, độ tuổi từ 24-35.
Tốt nghiệp ĐH trở lên.
Có kinh nghiệm trên 3 năm về quản lý gian hàng, kinh nghiệm quản lý
Có thể tự quản lí shop
Trung thực, nhanh nhẹn, nhiệt tình, làm việc có trách nhiệm , chịu được áp lực trong công việc.
Sử dụng thành thạo MS office.
Tỉ mỉ, làm việc có trách nhiệm.
Có mong muốn gắn bó lâu dài với công ty
Tại CÔNG TY TNHH GLX VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 10-12.000.000VND + phụ cấp ăn trưa 30k/ bữa, hiệu suất hoa hồng. (tăng lương theo năng lực).
Tổng thu nhập 15-25.000.000 VNĐ
Được hưởng các chế độ BHXH, nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết theo quy định của nhà nước và của Công ty.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và năng động.
Chế độ khen thưởng lễ, Tết, du lịch, dã ngoại hàng năm.
Thưởng Tết, tăng lương theo lộ trình
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GLX VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
