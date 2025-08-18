Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Kỹ thuật điện tử và viễn thông Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: E15 KĐT Pandora số 53 Triều Khúc, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

Quản lý, chăm sóc và phát triển mảng khách hàng sử dụng ngôn ngữ tiếng Trung là các khách hàng Trung Quốc, Đài Loan, Singapore.. đang đầu tư sản xuất tại Việt Nam.

Phối hợp với Trưởng phòng Kinh doanh để triển khai các dự án mới và mặt hàng mới của Nhà cung cấp nước ngoài.

Lập kế hoạch kinh doanh tháng, quý, năm và đánh giá cụ thể nhằm hoàn thành kế hoạch.

Phối hợp với các Bộ phận khác trong công ty và cấp quản lý để hoàn thành kế hoạch kinh của Chi nhánh.

Theo dõi đơn hàng và chịu trách nhiệm thu hồi công nợ.

Thực hiện công việc khác của cấp quản lý giao.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học, cao đẳng chuyên ngành tiếng Trung

- Vi tính: Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng Word, Excel, Powerpoint.

- Đam mê, yêu thích kinh doanh

- Chủ động quản lý và hoạch định công việc để hoàn thành mục tiêu của mình

- Có ý thức phát triển, mở rộng lĩnh vực và ngành hàng

- Trung thực, cẩn thận, tinh thần kỷ luật tốt.

- Trên 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật điện tử và viễn thông Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận theo năng lực.

Chính sách thưởng theo quy định của công ty.

Phép năm: 12 ngày/năm.

Phụ cấp: Cơm trưa (có đầu bếp và nhà ăn riêng tại Công ty),

Điện thoại, công tác phí, xe/xăng xe công tác.

Thời gian làm việc: 5.5 ngày/tuần

BHXH sau thử việc và BH 24/24; chế độ phúc lời khác đầy đủ: quà sinh nhật, ốm đau, hiếu – hỷ, phép năm’ Du lịch, team building định kỳ hàng năm.

Được hướng dẫn và đào tạo về công việc trong quá trình thử việc tại Công ty

