Tuyển Quản lý Công ty TNHH MTV RGM Đà Nẵng làm việc tại Quảng Nam thu nhập 10 - 15 Triệu

- Giám sát lao động hàng ngày, điều tiết lao động giữa các chuyền với nhau sao cho phù hợp với tình hình sản xuất

- Theo dõi tiến độ, năng suất may ra hằng ngày

- Kiểm tra, phối hợp với các bộ phận có liên quan đến công tác chuẩn bị trước sản xuất

- Kiểm tra, cân đối, báo cáo kế hoạch vào chuyền của từng chuyền cho các bộ phận có liên quan

- Kiểm tra phân công lao động khi vào chuyền

- Giám sát kỹ thuật rải chuyền

- Thường xuyên cập nhật, xử lý các thông tin, tình huống phát sinh trong quá trình sản xuất, xử lý các vấn đề gây ách tắt chuyền may.

- Điều động hỗ trợ bộ phận khác theo yêu cầu của ban giám đốc

- Họp triển khai cho chuyền trưởng các vấn đề, công việc do Ban Lãnh Đạo giao cho

- Họp chuyền trưởng, bảo trì, kỹ thuật trước sản xuất

- Yêu cầu chuyền trưởng, kỹ thuật chấn chỉnh các vấn đề liên quan đến sản xuất khi được góp ý

- Báo cáo tất cả các sự việc liên quan đến sản xuất bằng văn bản, trình cho Ban Lãnh Đạo xét duyệt

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.