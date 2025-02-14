Tuyển Quản lý Công ty TNHH MTV RGM Đà Nẵng làm việc tại Quảng Nam thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại Công ty TNHH MTV RGM Đà Nẵng
- Quảng Nam: Lô 4., đường số 6, KCN Điện Nam
- Điện Ngọc, Điện Bàn, Thị xã Điện Bàn
Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Giám sát lao động hàng ngày, điều tiết lao động giữa các chuyền với nhau sao cho phù hợp với tình hình sản xuất
- Theo dõi tiến độ, năng suất may ra hằng ngày
- Kiểm tra, phối hợp với các bộ phận có liên quan đến công tác chuẩn bị trước sản xuất
- Kiểm tra, cân đối, báo cáo kế hoạch vào chuyền của từng chuyền cho các bộ phận có liên quan
- Kiểm tra phân công lao động khi vào chuyền
- Giám sát kỹ thuật rải chuyền
- Thường xuyên cập nhật, xử lý các thông tin, tình huống phát sinh trong quá trình sản xuất, xử lý các vấn đề gây ách tắt chuyền may.
- Điều động hỗ trợ bộ phận khác theo yêu cầu của ban giám đốc
- Họp triển khai cho chuyền trưởng các vấn đề, công việc do Ban Lãnh Đạo giao cho
- Họp chuyền trưởng, bảo trì, kỹ thuật trước sản xuất
- Yêu cầu chuyền trưởng, kỹ thuật chấn chỉnh các vấn đề liên quan đến sản xuất khi được góp ý
- Báo cáo tất cả các sự việc liên quan đến sản xuất bằng văn bản, trình cho Ban Lãnh Đạo xét duyệt
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp trung cấp trở lên
Sử dụng máy tính cơ bản
Tại Công ty TNHH MTV RGM Đà Nẵng Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp xăng xe 200k, chuyên cần 500k
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm 24/7
Du lịch cùng công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV RGM Đà Nẵng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI