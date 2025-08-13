Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VẠN ÁNH DƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

- Làm việc tại văn phòng

- Tìm kiếm khách hàng

- Trao đổi về giá cả, phương thức thanh toán, thời gian công nợ

- Theo dõi công nợ, nhắc nhở khi đến thời điểm trả nợ của khách hàng.

- Đi gặp khách hàng, nhận mẫu, gửi mẫu, tư vấn thiết kế cho sản phẩm hợp lý nhất cho khách hàng.

- Làm báo giá, soạn hợp đồng, chốt hợp đồng và thanh lý hợp đồng.

- Duy trì mối quan hệ với khách hàng và chăm sóc khách hàng.

- Phát triển thêm khách hàng mới, khu vực mới