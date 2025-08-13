Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VẠN ÁNH DƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VẠN ÁNH DƯƠNG
Ngày đăng tuyển: 13/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/09/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VẠN ÁNH DƯƠNG

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 808/5/10 QL.13, P. Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Làm việc tại văn phòng
- Tìm kiếm khách hàng
- Trao đổi về giá cả, phương thức thanh toán, thời gian công nợ
- Theo dõi công nợ, nhắc nhở khi đến thời điểm trả nợ của khách hàng.
- Đi gặp khách hàng, nhận mẫu, gửi mẫu, tư vấn thiết kế cho sản phẩm hợp lý nhất cho khách hàng.
- Làm báo giá, soạn hợp đồng, chốt hợp đồng và thanh lý hợp đồng.
- Duy trì mối quan hệ với khách hàng và chăm sóc khách hàng.
- Phát triển thêm khách hàng mới, khu vực mới

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nhiệt huyết kiếm tiền
- Chịu thử thách
- Trung thực,năng động, chịu khó phấn đấu,sẽ ổn định với thu nhập cao

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VẠN ÁNH DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Lươngcơ bản: 6- 8 triệu
- Đi du lịch nếu doanh thu đạt chỉ tiêu

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VẠN ÁNH DƯƠNG

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 808/5/10 QL. 13, KP.4, P. Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

