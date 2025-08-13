Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VẠN ÁNH DƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VẠN ÁNH DƯƠNG
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 808/5/10 QL.13, P. Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Làm việc tại văn phòng
- Tìm kiếm khách hàng
- Trao đổi về giá cả, phương thức thanh toán, thời gian công nợ
- Theo dõi công nợ, nhắc nhở khi đến thời điểm trả nợ của khách hàng.
- Đi gặp khách hàng, nhận mẫu, gửi mẫu, tư vấn thiết kế cho sản phẩm hợp lý nhất cho khách hàng.
- Làm báo giá, soạn hợp đồng, chốt hợp đồng và thanh lý hợp đồng.
- Duy trì mối quan hệ với khách hàng và chăm sóc khách hàng.
- Phát triển thêm khách hàng mới, khu vực mới
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nhiệt huyết kiếm tiền
- Chịu thử thách
- Trung thực,năng động, chịu khó phấn đấu,sẽ ổn định với thu nhập cao
Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VẠN ÁNH DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì
- Lươngcơ bản: 6- 8 triệu
- Đi du lịch nếu doanh thu đạt chỉ tiêu
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VẠN ÁNH DƯƠNG
