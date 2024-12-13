Tuyển Quản lý Chi Nhánh Kỹ thuật Viettel Bình Định Pro Company làm việc tại Bình Định thu nhập 7 - 25 Triệu

- Mức lương: 7,000,000 - 25,000,000 - Thưởng quý, thưởng năm, lễ tết - Tham gia BHXH đầy đủ - Nghỉ dưỡng hàng năm - Khám sức khỏe định kỳ - Chi tiết sẽ trao đổi thêm khi phỏng vấn

- Tổ chức, điều hành công tác triển khai đảm bảo KPI ban hành và KPI theo hợp đồng. - Xây dựng CSDL và ký kết hợp tác với các đối tác cung cấp thiết bị/vật tư phục vụ SXKD. - Phối hợp với bộ phận Kinh doanh tư vấn giải pháp, thiết kế và bóc tách khối lượng lên chi phí triển khai. - Tham gia tổ chức tuyển dụng và đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên triển khai dịch vụ kỹ thuật - Thực hiện Tiếp xúc, tư vấn, Khảo sát, Thiết kế, bóc tách, báo giá. Đàm phán hợp đồng; mảng cơ điện, ME

Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy với tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI