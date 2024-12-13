Tuyển Quản lý Chi Nhánh Kỹ thuật Viettel Bình Định Pro Company làm việc tại Bình Định thu nhập 7 - 25 Triệu

Chi Nhánh Kỹ thuật Viettel Bình Định Pro Company
Ngày đăng tuyển: 13/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/01/2025
Chi Nhánh Kỹ thuật Viettel Bình Định Pro Company

Quản lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại Chi Nhánh Kỹ thuật Viettel Bình Định Pro Company

Mức lương
7 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Định:

- Bình Định

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 7 - 25 Triệu

- Tổ chức, điều hành công tác triển khai đảm bảo KPI ban hành và KPI theo hợp đồng.
- Xây dựng CSDL và ký kết hợp tác với các đối tác cung cấp thiết bị/vật tư phục vụ SXKD.
- Phối hợp với bộ phận Kinh doanh tư vấn giải pháp, thiết kế và bóc tách khối lượng lên chi phí triển khai.
- Tham gia tổ chức tuyển dụng và đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên triển khai dịch vụ kỹ thuật
- Thực hiện Tiếp xúc, tư vấn, Khảo sát, Thiết kế, bóc tách, báo giá. Đàm phán hợp đồng; mảng cơ điện, ME

Với Mức Lương 7 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam
- Độ tuổi: Dưới 32 tuổi
- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kỹ thuật (nhiệt điện lạnh, điện dân dụng, Điện tử - Viễn thông, Điện, Điện lạnh, CNTT...)
- Ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm

Tại Chi Nhánh Kỹ thuật Viettel Bình Định Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 7,000,000 - 25,000,000
- Thưởng quý, thưởng năm, lễ tết
- Tham gia BHXH đầy đủ
- Nghỉ dưỡng hàng năm
- Khám sức khỏe định kỳ
- Chi tiết sẽ trao đổi thêm khi phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Kỹ thuật Viettel Bình Định Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Chi Nhánh Kỹ thuật Viettel Bình Định Pro Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, Tòa nhà Viettel, 01 Đinh Bộ Lĩnh, P.Lê Lợi, Quy Nhơn, Bình Định

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

