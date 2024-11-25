Tuyển Quản lý hàng hoá (Merchandiser) Tập đoàn Dệt May Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tập đoàn Dệt May Việt Nam Pro Company
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
Tập đoàn Dệt May Việt Nam Pro Company

Quản lý hàng hoá (Merchandiser)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý hàng hoá (Merchandiser) Tại Tập đoàn Dệt May Việt Nam Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 524 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Quản lý hàng hoá (Merchandiser) Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch và quản lý hàng hóa, đảm bảo đủ hàng hóa đáp ứng nhu cầu sản xuất và kinh doanh.
Phân tích thị trường, dự báo nhu cầu hàng hóa, lên kế hoạch đặt hàng phù hợp.
Tìm kiếm, lựa chọn và đàm phán với các nhà cung cấp, thương lượng giá cả và điều kiện giao hàng.
Quản lý hợp đồng, theo dõi tiến độ giao hàng, đảm bảo chất lượng hàng hóa.
Kiểm soát tồn kho, giảm thiểu hao hụt và lãng phí.
Phối hợp với các bộ phận liên quan trong quá trình nhập, xuất, lưu kho hàng hóa.
Thường xuyên cập nhật thông tin thị trường, xu hướng thời trang để đưa ra các quyết định mua hàng hiệu quả.
Phân tích số liệu bán hàng, tồn kho để tối ưu hóa việc quản lý hàng hóa.
Đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện hiệu quả công việc và giảm chi phí.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, hoặc các ngành liên quan.
Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý hàng hóa, đặc biệt trong ngành thời trang.
Nắm vững các quy trình quản lý hàng hóa, từ khâu đặt hàng đến xuất kho.
Có kỹ năng đàm phán, thương lượng và xây dựng mối quan hệ tốt với nhà cung cấp.
Có khả năng phân tích số liệu, lập kế hoạch và quản lý thời gian hiệu quả.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận và tỉ mỉ trong công việc.

Tại Tập đoàn Dệt May Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của pháp luật.
Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong một môi trường làm việc chuyên nghiệp.
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.
Môi trường làm việc năng động, thân thiện và chuyên nghiệp.
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác như thưởng lễ, tết, du lịch, team building...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập đoàn Dệt May Việt Nam Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Tập đoàn Dệt May Việt Nam Pro Company

Tập đoàn Dệt May Việt Nam Pro Company

Quy mô: Trên 10000 Nhân viên
Địa điểm: Số 41A Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

