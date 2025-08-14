Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH NIDP BIOTECH DENTAL VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Thanh Xuân - Hải Phòng, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

- Tìm hiểu các thông tin về thị trường, đối thủ, sản phẩm và khách hàng

- Tìm kiếm khách hàng mới, duy trì và phát triển quan hệ kinh doanh với các khách hàng hiện có, nắm bắt các tiềm năng và nhu cầu, mong muốn hiện tại của khách hàng để đưa ra phương án kinh doanh kịp thời

- Giới thiệu và bán các sản phẩm được phụ trách

- Tư vấn cho khách hàng lựa chọn các sản phẩm, thiết bị phù hợp

- Cung cấp tài liệu, đàm phán thương thảo với khách hàng về thiết bị, giá cả và các điều khoản liên quan, lên dự thảo hợp đồng và làm thủ tục ký kết hợp đồng

- Tiếp nhận và xử lý đơn hàng theo quy trình của công ty, thực hiện đặt hàng, bàn giao hàng hóa và nghiệm thu

- Nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm, thời gian giao hàng, thanh toán...

- Theo dõi quá trình thanh lý hợp đồng, đốc thúc công nợ

- Phối hợp với các phòng ban khác giải quyết các yêu cầu của khách hàng cũng như của công ty.

Yêu Cầu Công Việc

- Nam, độ tuổi từ 22 trở lên (ưu tiên các bạn có kinh nghiệm làm việc mảng nha khoa, y tế).

- Có trách nhiệm với công việc và có nguyện vọng muốn gắn bó lâu dài với công ty.

Kiến thức:

- Tốt nghiệp đại học trong các lĩnh vực kế toán, tài chính, kinh tế, quản trị kinh doanh hoặc các ngành có liên quan.

- Kinh nghiệm từ 1 năm trở lên ở vị trí tương đương.

- Sử dụng thành thạo các ứng dụng văn phòng như Word, Excel, PowerPoint, vv.

Tại CÔNG TY TNHH NIDP BIOTECH DENTAL VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc trong môi trường văn minh, năng động, được tạo nhiều cơ hội học tập, phát triển.

- Chế độ phúc lợi theo luật lao động và quy định của công ty.

- Lương tháng 13, thưởng định kỳ, thưởng cho nhân viên xuất sắc,...

- Tham gia các hoạt động teambuilding gắn kết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NIDP BIOTECH DENTAL VIETNAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.