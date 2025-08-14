Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN AUTO CAPITAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Chỉ tiêu kinh doanh

- Kế hoạch SXKD của phòng từ Ban giám đốc (BGĐ) giao

- Lập kế hoạch SXKD cho phòng và các TVBH thuộc phòng quản lý (gồm cả chỉ tiêu xe, chỉ tiêu NT-BH)

- Hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh cá nhân được giao, dẫn dắt phòng KD hoàn thành chỉ tiêu KD phòng được giao (gồm cả chỉ tiêu xe, chỉ tiêu NT-BH)

- Định hướng thị trường, khách hàng cho nhân viên phòng

- Hoạt động chuyển giao, chăm sóc KHTN

- Hoạt động chăm sóc KHTN của TVBH (nhập, chăm sóc và cập nhật kết quả chăm sóc lên Bravo)

- Hoạt động chăm sóc KHTN do bản thân khai thác

Quản lý hoạt động bán hàng: Các hoạt động bán hàng bao gồm:

- Hoạt động follow khách hàng, xử lý sự vụ của TVBH

- Hoạt động khai thác chuỗi giá trị (Nội thất, bảo hiểm, bảo hành mở rộng,...) của TVBH

- Hoạt động quảng cáo của TVBH

-Trực showroom theo quy trình và lịch trực được phân

- Thực hiện đúng, đủ các bước trong quy trình bán hàng, chăm sóc Khách hàng sau bán hàng,...

-Phiếu yêu cầu hợp đồng, hợp đồng, giấy ra cổng tạm, giấy ra cổng chính thức và các chứng từ liên quan trước khi trình Giám đốc kinh doanh/Giám đốc đại lý (ký nháy)

-Theo dõi, thu hồi công nợ với các HĐ do cá nhân phụ trách, đôn đốc nhân sự trong phòng thu hồi công nợ của nhân sự đó (nếu có)

Quản lý sau bán hàng : Nắm bắt tâm lý khách hàng, giảm thiểu khiếu nại

- Liên hệ khách hàng để giải quyết khiếu nại với các KH phụ trách và TVBH phòng phụ trách

- Hoạt động đào tạo nhân sự, giám sát hoạt động

- Tham gia tuyển dụng nhân sự

Quản lý nhân sự

- Tiến hành đánh giá nhân sự hàng tháng/quý

- Quản lý, chấn chỉnh tác phong làm việc của Nhân sự trong phòng, theo dõi đi muộn,...

- Xây dựng và tổ chức các chương trình gắn kết nhân sự trong Phạm vi phòng quản lý

- Họp với Giám đốc kinh doanh:

+ Tiếp nhận chỉ đạo, định hướng từ BGĐ

+ Cập nhật chỉ số hoạt động và thúc đẩy TVBH

+ Giải quyết các vấn đề tồn đọng

-Họp giao ban tuần

+ Truyền đạt chỉ đạo, định hướng từ BGĐ

+ Rà soát giải quyết các vấn đề tồn đọng

- Phối hợp, hỗ trợ triển khai: showroom/lái thử cuối tuần

- Hoạt động Marketing: phối hợp làm nội dung, video ...

- Phòng kế toán: làm các thủ tục thanh- quyết toán

- Phòng DV: Để tư vấn thêm các hạng mục sửa chữa cho khách

- Phòng CR: giải quyết thắc mắc, khiếu nại của khách hàng

- Báo cáo Xe giao, hợp đồng chờ, khách hàng tiềm năng, Số KH dừng chăm sóc, và nguyên nhân dừng chăm sóc

-Báo cáo đường link danh sách bài viết quảng cáo , rao vặt

- Giao ban, báo cáo thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh: KHTN, Xe giao, chờ giao, Nội thất - Bảo hiểm, Bảo hành mở rộng, công nợ, nhân sự,...

- Báo cáo Doanh thu Quảng cáo

- Các báo cáo khác theo chỉ đạo từ GĐKD, TGĐ và triển khai thực hiện

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng / Đại học (chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing, Công nghệ Ô tô, Cơ khí động lực...).

- Kinh nghiệm: 02 năm làm việc ở vị trí tương đương trong lĩnh vực ôtô trong các hãng xe

- Ưu tiên có đội nhóm

- Có kinh nghiệm Bán hàng, yêu thích Kinh Doanh ( Đam mê Ô tô là một lợi thế )

- Có khả năng giao tiếp tốt, tư duy chăm sóc khách hàng, có kỹ năng tìm hiểu và khai thác thông nốt, thương lượng tốt

- Đạo đức nghề nghiệp vững chắc

- Chịu được áp lực, nhiệt tình, chủ động và có trách nhiệm trong công việc

- Có kiến thức về Rao vặt, Fanpage, Kinh doanh Online ...

- Có tinh thần trách nhiệm và chịu được áp lực công việc.

- Hòa nhã, thân thiện và chu đáo, lịch thiệp

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AUTO CAPITAL Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc: từ Thứ 2 đến Thứ 6.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

- Mức lương hấp dẫn, cạnh tranh ; Lương tháng 13; Thưởng theo kết quả hoạt động kinh doanh,...

- Hỗ trợ bữa ăn trưa tại Công ty.

- Các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN...) sau khi nhận chính thức.

- Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ của Công ty và của hãng;

- Hưởng các trợ cấp, phúc lợi khác của công ty (nghỉ mát, thăm hỏi ốm đau...)

- Các hoạt động văn nghệ, sự kiện, teambuilding hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AUTO CAPITAL

