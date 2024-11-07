Tuyển Kinh doanh quốc tế Công ty cổ phần TOP SHIPPING VIỆT NAM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 25 Triệu

Mức lương 8 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: Tầng 9, toà nhà Bưu điện Đà Nẵng, 271 Nguyễn Văn Linh, Vĩnh Trung, Thanh Khê

Mô Tả Công Việc Kinh doanh quốc tế Với Mức Lương 8 - 25 Triệu

Tìm kiếm khách hàng mới thông qua data có sẵn hoặc từ nhiều nguồn khác nhau, duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng của công ty

Tư vấn cho khách hàng có nhu cầu về dịch vụ Logistic (kho, bãi, dịch vụ khải quan, vận chuyển giao nhận, kê khai chứng từ,...)

Liên lạc, chăm sóc khách hàng, hỗ trợ giá cả, dịch vụ ưu đãi cho khách hàng.

Theo dõi, giám sát tiến độ của các booking

Hỗ trợ team back up giải quyết các vấn đề của khách hàng

Báo cáo và chịu trách nhiệm tình hình kinh doanh theo tháng/ quý/ năm

Với Mức Lương 8 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

6 tháng kinh nghiệm trở lên tại vị trí tương đương

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Logistics, Kinh tế vận tải,... và các chuyên ngành liên quan

Nhanh nhẹn, nhiệt tình, giao tiếp tốt, chịu được áp lực công việc

Ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Trung,...) tốt là 1 lợi thế

Tại Công ty cổ phần TOP SHIPPING VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng (6-15 triệu) + Lương kinh doanh + thưởng + phụ cấp ăn trưa

BHXH, BHYT, BHTN theo Luật lao động.

12 ngày nghỉ phép năm.

Du lịch hàng năm.

Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, thân thiện và chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần TOP SHIPPING VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin