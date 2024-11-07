Tuyển Kinh doanh quốc tế Công ty cổ phần TOP SHIPPING VIỆT NAM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 25 Triệu

Công ty cổ phần TOP SHIPPING VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/11/2024
Công ty cổ phần TOP SHIPPING VIỆT NAM

Kinh doanh quốc tế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh quốc tế Tại Công ty cổ phần TOP SHIPPING VIỆT NAM

Mức lương
8 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: Tầng 9, toà nhà Bưu điện Đà Nẵng, 271 Nguyễn Văn Linh, Vĩnh Trung, Thanh Khê

Mô Tả Công Việc Kinh doanh quốc tế Với Mức Lương 8 - 25 Triệu

Tìm kiếm khách hàng mới thông qua data có sẵn hoặc từ nhiều nguồn khác nhau, duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng của công ty
Tư vấn cho khách hàng có nhu cầu về dịch vụ Logistic (kho, bãi, dịch vụ khải quan, vận chuyển giao nhận, kê khai chứng từ,...)
Liên lạc, chăm sóc khách hàng, hỗ trợ giá cả, dịch vụ ưu đãi cho khách hàng.
Theo dõi, giám sát tiến độ của các booking
Hỗ trợ team back up giải quyết các vấn đề của khách hàng
Báo cáo và chịu trách nhiệm tình hình kinh doanh theo tháng/ quý/ năm

Với Mức Lương 8 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

6 tháng kinh nghiệm trở lên tại vị trí tương đương
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Logistics, Kinh tế vận tải,... và các chuyên ngành liên quan
Nhanh nhẹn, nhiệt tình, giao tiếp tốt, chịu được áp lực công việc
Ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Trung,...) tốt là 1 lợi thế

Tại Công ty cổ phần TOP SHIPPING VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng (6-15 triệu) + Lương kinh doanh + thưởng + phụ cấp ăn trưa
BHXH, BHYT, BHTN theo Luật lao động.
12 ngày nghỉ phép năm.
Du lịch hàng năm.
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, thân thiện và chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần TOP SHIPPING VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần TOP SHIPPING VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 621, TD Business Center, Lô 20A, Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, HP

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

