Tuyển Kinh doanh quốc tế Công ty cổ phần TOP SHIPPING VIỆT NAM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh quốc tế Tại Công ty cổ phần TOP SHIPPING VIỆT NAM
- Đà Nẵng: Tầng 9, toà nhà Bưu điện Đà Nẵng, 271 Nguyễn Văn Linh, Vĩnh Trung, Thanh Khê
Mô Tả Công Việc Kinh doanh quốc tế Với Mức Lương 8 - 25 Triệu
Tìm kiếm khách hàng mới thông qua data có sẵn hoặc từ nhiều nguồn khác nhau, duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng của công ty
Tư vấn cho khách hàng có nhu cầu về dịch vụ Logistic (kho, bãi, dịch vụ khải quan, vận chuyển giao nhận, kê khai chứng từ,...)
Liên lạc, chăm sóc khách hàng, hỗ trợ giá cả, dịch vụ ưu đãi cho khách hàng.
Theo dõi, giám sát tiến độ của các booking
Hỗ trợ team back up giải quyết các vấn đề của khách hàng
Báo cáo và chịu trách nhiệm tình hình kinh doanh theo tháng/ quý/ năm
Với Mức Lương 8 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Logistics, Kinh tế vận tải,... và các chuyên ngành liên quan
Nhanh nhẹn, nhiệt tình, giao tiếp tốt, chịu được áp lực công việc
Ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Trung,...) tốt là 1 lợi thế
Tại Công ty cổ phần TOP SHIPPING VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
BHXH, BHYT, BHTN theo Luật lao động.
12 ngày nghỉ phép năm.
Du lịch hàng năm.
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, thân thiện và chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần TOP SHIPPING VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
