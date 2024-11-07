Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/11/2024
CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

Kinh doanh quốc tế

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh quốc tế Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 255 Hùng Vương, Thanh Khê ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Kinh doanh quốc tế Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Khai thác, phân tích nhu cầu và tình trạng kinh doanh của khách hàng.
Demo sản phẩm, đề xuất các gói giải pháp và phương án, lộ trình thực hiện với hiện trạng của doanh nghiệp.
Đàm phán & thống nhất phương án hợp tác (Báo giá, Hợp đồng, Thanh toán, ...).
Chuyển thông tin & phối hợp với bộ phận Chăm sóc khách hàng để triển khai hệ thống cho Khách hàng.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm về kinh doanh, bán hàng, tư vấn, CSKH,...
Có hoài bão và định hướng nghề nghiệp rõ ràng.
Giao tiếp tốt, chăm chỉ, không ngại học hỏi, lăn xả, có trách nhiệm với công việc.
Có khả năng tư vấn/chốt đơn, đàm phán và thuyết phục khách hàng tốt.
Có Laptop để làm việc

Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 10tr - 30tr, bao gồm LCB, hoa hồng, thưởng
Tăng lương theo cấp bậc
Lộ trình thăng tiến rõ ràng (3 tháng liên tiếp đạt KPI thăng tiến lên Leader)
Teambuilding, lớp học tiếng Anh/Trung miễn phí
Nhận thưởng theo số lượng demo khi đạt.
Tiệc trưa thứ 6 hằng tuần.
Thưởng 5tr cho nhân viên kinh doanh đạt số cao nhất trong tháng
Phụ cấp gửi xe hàng tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 11, Vĩnh Trung Plaza , 255 Hùng Vương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-sale-thu-nhap-10-30-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job244731
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG ADE
Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG ADE làm việc tại Thái Bình thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG ADE
Hạn nộp: 08/09/2025
Thái Bình Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm DAS LA VIE
Tuyển Kinh doanh quốc tế DAS LA VIE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
DAS LA VIE
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Logistics AMG Việt Nam
Tuyển Kinh doanh quốc tế Công ty TNHH Logistics AMG Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 15 Triệu
Công ty TNHH Logistics AMG Việt Nam
Hạn nộp: 02/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 6 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GHTK
Tuyển Kinh doanh quốc tế GHTK làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 50 Triệu
GHTK
Hạn nộp: 28/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Tới 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GHTK
Tuyển Kinh doanh quốc tế GHTK làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 30 Triệu
GHTK
Hạn nộp: 10/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NHỰA CPI VIỆT NAM
Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY TNHH NHỰA CPI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 40 Triệu
CÔNG TY TNHH NHỰA CPI VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Tới 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NHỰA CPI VIỆT NAM
Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY TNHH NHỰA CPI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 40 Triệu
CÔNG TY TNHH NHỰA CPI VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Tới 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Kim loại Công nghiệp Stavian
Tuyển Kinh doanh quốc tế Công ty Cổ phần Kim loại Công nghiệp Stavian làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Kim loại Công nghiệp Stavian
Hạn nộp: 20/03/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CHẾ BIẾN GỖ THANH TÙNG THỊNH
Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CHẾ BIẾN GỖ THANH TÙNG THỊNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CHẾ BIẾN GỖ THANH TÙNG THỊNH
Hạn nộp: 15/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIP EDU
Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY TNHH GIP EDU làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu
CÔNG TY TNHH GIP EDU
Hạn nộp: 22/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Trên 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Backend Developer Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 80 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 60 - 80 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pizza 4P's
Tuyển Product Marketing Pizza 4P's làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Pizza 4P's
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VITRUK
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH VITRUK làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH VITRUK
Hạn nộp: 30/09/2025
Đồng Nai Còn 13 ngày để ứng tuyển 10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THĂNG LONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THĂNG LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THĂNG LONG
Hạn nộp: 23/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Còn 13 ngày để ứng tuyển 10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global
Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu
Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global
Hạn nộp: 31/12/2025
Hà Nội Thanh Hóa Bắc Giang Ninh Bình Bắc Ninh Còn 105 ngày để ứng tuyển 10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG ADE
Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG ADE làm việc tại Thái Bình thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG ADE
Hạn nộp: 08/09/2025
Thái Bình Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm DAS LA VIE
Tuyển Kinh doanh quốc tế DAS LA VIE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
DAS LA VIE
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Logistics AMG Việt Nam
Tuyển Kinh doanh quốc tế Công ty TNHH Logistics AMG Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 15 Triệu
Công ty TNHH Logistics AMG Việt Nam
Hạn nộp: 02/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 6 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GHTK
Tuyển Kinh doanh quốc tế GHTK làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 50 Triệu
GHTK
Hạn nộp: 28/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Tới 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GHTK
Tuyển Kinh doanh quốc tế GHTK làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 30 Triệu
GHTK
Hạn nộp: 10/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NHỰA CPI VIỆT NAM
Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY TNHH NHỰA CPI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 40 Triệu
CÔNG TY TNHH NHỰA CPI VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Tới 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NHỰA CPI VIỆT NAM
Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY TNHH NHỰA CPI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 40 Triệu
CÔNG TY TNHH NHỰA CPI VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Tới 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Kim loại Công nghiệp Stavian
Tuyển Kinh doanh quốc tế Công ty Cổ phần Kim loại Công nghiệp Stavian làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Kim loại Công nghiệp Stavian
Hạn nộp: 20/03/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CHẾ BIẾN GỖ THANH TÙNG THỊNH
Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CHẾ BIẾN GỖ THANH TÙNG THỊNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CHẾ BIẾN GỖ THANH TÙNG THỊNH
Hạn nộp: 15/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIP EDU
Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY TNHH GIP EDU làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu
CÔNG TY TNHH GIP EDU
Hạn nộp: 22/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Trên 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kinh doanh quốc tế DAS LA VIE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận DAS LA VIE
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm