Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh quốc tế Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 255 Hùng Vương, Thanh Khê ...và 1 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Kinh doanh quốc tế Với Mức Lương 10 - 30 Triệu
Khai thác, phân tích nhu cầu và tình trạng kinh doanh của khách hàng.
Demo sản phẩm, đề xuất các gói giải pháp và phương án, lộ trình thực hiện với hiện trạng của doanh nghiệp.
Đàm phán & thống nhất phương án hợp tác (Báo giá, Hợp đồng, Thanh toán, ...).
Chuyển thông tin & phối hợp với bộ phận Chăm sóc khách hàng để triển khai hệ thống cho Khách hàng.
Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm về kinh doanh, bán hàng, tư vấn, CSKH,...
Có hoài bão và định hướng nghề nghiệp rõ ràng.
Giao tiếp tốt, chăm chỉ, không ngại học hỏi, lăn xả, có trách nhiệm với công việc.
Có khả năng tư vấn/chốt đơn, đàm phán và thuyết phục khách hàng tốt.
Có Laptop để làm việc
Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 10tr - 30tr, bao gồm LCB, hoa hồng, thưởng
Tăng lương theo cấp bậc
Lộ trình thăng tiến rõ ràng (3 tháng liên tiếp đạt KPI thăng tiến lên Leader)
Teambuilding, lớp học tiếng Anh/Trung miễn phí
Nhận thưởng theo số lượng demo khi đạt.
Tiệc trưa thứ 6 hằng tuần.
Thưởng 5tr cho nhân viên kinh doanh đạt số cao nhất trong tháng
Phụ cấp gửi xe hàng tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
