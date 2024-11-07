Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 255 Hùng Vương, Thanh Khê ...và 1 địa điểm khác

Kinh doanh quốc tế

Khai thác, phân tích nhu cầu và tình trạng kinh doanh của khách hàng.

Demo sản phẩm, đề xuất các gói giải pháp và phương án, lộ trình thực hiện với hiện trạng của doanh nghiệp.

Đàm phán & thống nhất phương án hợp tác (Báo giá, Hợp đồng, Thanh toán, ...).

Chuyển thông tin & phối hợp với bộ phận Chăm sóc khách hàng để triển khai hệ thống cho Khách hàng.

Yêu Cầu Công Việc

Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm về kinh doanh, bán hàng, tư vấn, CSKH,...

Có hoài bão và định hướng nghề nghiệp rõ ràng.

Giao tiếp tốt, chăm chỉ, không ngại học hỏi, lăn xả, có trách nhiệm với công việc.

Có khả năng tư vấn/chốt đơn, đàm phán và thuyết phục khách hàng tốt.

Có Laptop để làm việc

Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 10tr - 30tr, bao gồm LCB, hoa hồng, thưởng

Tăng lương theo cấp bậc

Lộ trình thăng tiến rõ ràng (3 tháng liên tiếp đạt KPI thăng tiến lên Leader)

Teambuilding, lớp học tiếng Anh/Trung miễn phí

Nhận thưởng theo số lượng demo khi đạt.

Tiệc trưa thứ 6 hằng tuần.

Thưởng 5tr cho nhân viên kinh doanh đạt số cao nhất trong tháng

Phụ cấp gửi xe hàng tháng

