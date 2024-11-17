Tuyển Kinh doanh quốc tế Công ty Mediastep Software Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh quốc tế Tại Công ty Mediastep Software Vietnam
Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Biên Hoà ...và 2 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Kinh doanh quốc tế Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
• Theo hướng dẫn từ Leader, khai thác nhu cầu sử dụng dịch vụ chuyển đổi số như web, app, các giải pháp bán hàng, giải pháp xuất khẩu trên sàn thương mại điện tử, dịch vụ MKT....
• Tư vấn, demo sản phẩm trên hệ thống phần mềm, báo giá, chốt deal với khách hàng.
• Chăm sóc KH mới và KH cũ
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Chịu được áp lực
• Có tinh thần làm việc chuyên nghiệp, làm việc nhóm
• Có máy tính cá nhân
Tại Công ty Mediastep Software Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì
• Thu nhập từ 12 - 20tr (Lương cứng + hoa hồng + thưởng + phụ cấp)
• Nhân viên chốt đơn được thăng tiến lên Sale Leader khi 3 tháng liên tiếp đạt KPI doanh số.
• BHXH, BHYT, BHTN,...theo Luật Lao Động
• Teambuilding hàng năm.
• Thử việc full 100% lương.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Mediastep Software Vietnam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
