Tuyển Kinh doanh kênh GT Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Tường Phát làm việc tại Bình Định thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Định: - Bình Định - Phú Yên

Kinh doanh kênh GT

- Tuyển dụng Nhân sự Khu vực Miền Trung: Quảng Nam - Quảng Ngãi - Đà Nẵng và Bình Định - Phú Yên

- Chạy thị trường hỗ trợ Nhà phân phối/ Đại lý thị trường: Bán hàng, chào hàng, xử lý MCD, bảo hành...

- Tiếp nhận, quản lý giám sát các hoạt động bán hàng, hỗ trợ điểm bán, các chương trình dự án tại các hệ thống bán hàng

- Tìm kiếm đối tác phát triển mở rộng và duy trì mối quan hệ với đối tác, khách hàng.

- Tổng hợp phân tích,thống kê và báo cáo hiệu quả công việc hàng tuần, hàng tháng,..

Yêu Cầu Công Việc

- Giới tính: Nam

- Độ tuổi: Từ 25-35 tuổi

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên các ngành liên quan.

- Nhiều đam mê và nhiệt huyết trong kinh doanh.

- Tự tin, giao tiếp tốt, tham vọng cao, thích thử thách.

- Trách nhiệm cao, cầu tiến trong công việc.

- Kỹ năng làm việc độc lập cao, biết hòa đồng vì hiệu quả công việc và lợi ích chung.

- Kinh nghiệm làm việc: 01 năm kinh nghiệm trở lên tại vị trí supervisor kênh GT ngành hàng gia dụng cao cấp, chăm sóc sức khỏe.

- Trình độ vi tính: Word, Exel, Powerpoint.

- Kỹ năng lập kế hoạch, báo cáo kinh doanh: Tháng, Quý, Năm.

- Chịu áp lực cao trong công việc.

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Tường Phát Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản kèm phụ cấp và hoa hồng cực kỳ hấp dẫn từ 10 triệu đến 20tr/tháng

- Review lương hàng năm.

- Quà tặng sinh nhật, quà tặng Trung thu, lì xì mừng xuân...

- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định hiện hành.

- Gói bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn diện cho gia đình.

- Du lịch trong và ngoài nước và teambuilding hàng năm.

- Chính sách mua hàng ưu đãi giành cho nhân viên.

- Cơ hội được huấn luyện và thăng tiến.

- Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, hỗ trợ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Tường Phát

