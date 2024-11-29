Tuyển Kinh doanh kênh GT Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 13 Triệu

Kinh doanh kênh GT Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh

Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh
Ngày đăng tuyển: 29/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2024
Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh

Kinh doanh kênh GT

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh kênh GT Tại Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh

Mức lương
8 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Thủ Đức ...và 4 địa điểm khác, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh GT Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

Chịu trách nhiệm về doanh số bán hàng tại các kênh phân phối được giao.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng.
Thực hiện các hoạt động bán hàng, tiếp thị và quảng bá sản phẩm tại điểm bán.
Thu thập thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh và phản hồi của khách hàng.
Báo cáo doanh số bán hàng, tình hình thị trường và các hoạt động khác cho quản lý.
Đảm bảo việc trưng bày sản phẩm tại điểm bán luôn được sắp xếp gọn gàng, thu hút và đúng tiêu chuẩn.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 0-1 năm trong lĩnh vực bán lẻ hoặc kinh doanh là một lợi thế.
Có kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, hoạt bát và nhiệt tình.
Trung thực, chăm chỉ và có trách nhiệm trong công việc.
Khả năng sử dụng các phần mềm văn phòng cơ bản (Word, Excel).

Tại Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng mức lương cạnh tranh và các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
Được đào tạo và nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Có cơ hội thăng tiến trong công việc.
Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh

Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Penthouse 26-01 TTTM & CHCC Xala, Phường Phúc La, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

