Tuyển Kinh doanh kênh GT Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company làm việc tại Cà Mau thu nhập 15 - 22 Triệu

Mức lương 15 - 22 Triệu

Địa điểm làm việc - Cà Mau: - Cà Mau - Bắc Ninh - Bắc Kạn ...và 9 địa điểm khác, Thành phố Cà Mau

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh GT Với Mức Lương 15 - 22 Triệu

- Phát triển thị trường, tìm kiếm khách hàng mới, chăm sóc khách hàng cũ.

- Tìm đối tác mở mới các đại lý tại Tỉnh, huyện chưa có hệ thống đại lý hoạt động.

- Duy trì những quan hệ kinh doanh hiện có, nhận đơn đặt hàng.

- Thiết lập những những mối quan hệ kinh doanh mới bằng việc lập kế hoạch và tổ chức lịch công tác hàng ngày đối với những quan hệ kinh doanh hiện có hay những quan hệ kinh doanh tiềm năng khác.

- Phối hợp với các bộ phận để thực hiện chiến dịch kinh doanh của Công ty.

- Giám sát, theo dõi công việc kinh doanh của các đại lý, hỗ trợ tư vấn bán các sản phẩm, đơn hàng cho đại lý.

Với Mức Lương 15 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu kinh nghiệm:

Kỹ năng cần thiết:

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập 15 - 22 triệu gồm Lương cơ bản + Phụ cấp + Thưởng DS

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

- Cơ hội thăng tiến cao, được đào tạo bởi giáo viên trong nước và nước ngoài phù hợp với định hướng công việc.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi của người lao động theo quy định của Luật lao động và quy chế riêng của Công ty.

- Tham gia các hoạt động Team building, ngoại khóa của công ty hàng quý, hàng năm cho tất cả các thành viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company

