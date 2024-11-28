Tuyển Kinh doanh kênh GT Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company làm việc tại Cà Mau thu nhập 15 - 22 Triệu

Tuyển Kinh doanh kênh GT Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company làm việc tại Cà Mau thu nhập 15 - 22 Triệu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company

Kinh doanh kênh GT

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh kênh GT Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company

Mức lương
15 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
11 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Cà Mau:

- Cà Mau

- Bắc Ninh

- Bắc Kạn ...và 9 địa điểm khác, Thành phố Cà Mau

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh GT Với Mức Lương 15 - 22 Triệu

- Phát triển thị trường, tìm kiếm khách hàng mới, chăm sóc khách hàng cũ.
- Tìm đối tác mở mới các đại lý tại Tỉnh, huyện chưa có hệ thống đại lý hoạt động.
- Duy trì những quan hệ kinh doanh hiện có, nhận đơn đặt hàng.
- Thiết lập những những mối quan hệ kinh doanh mới bằng việc lập kế hoạch và tổ chức lịch công tác hàng ngày đối với những quan hệ kinh doanh hiện có hay những quan hệ kinh doanh tiềm năng khác.
- Phối hợp với các bộ phận để thực hiện chiến dịch kinh doanh của Công ty.
- Giám sát, theo dõi công việc kinh doanh của các đại lý, hỗ trợ tư vấn bán các sản phẩm, đơn hàng cho đại lý.

Với Mức Lương 15 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu kinh nghiệm:
Kỹ năng cần thiết:

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập 15 - 22 triệu gồm Lương cơ bản + Phụ cấp + Thưởng DS
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
- Cơ hội thăng tiến cao, được đào tạo bởi giáo viên trong nước và nước ngoài phù hợp với định hướng công việc.
- Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi của người lao động theo quy định của Luật lao động và quy chế riêng của Công ty.
- Tham gia các hoạt động Team building, ngoại khóa của công ty hàng quý, hàng năm cho tất cả các thành viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company

Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa Hudland Towers, số 06 Nguyễn Hữu Thọ, Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-kinh-doanh-thi-truong-thu-nhap-15-22-trieu-toan-thoi-gian-tai-ca-mau-job258645
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Bunny Drinkie
Tuyển Kinh doanh kênh GT Bunny Drinkie làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bunny Drinkie
Hạn nộp: 25/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 34 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 3S GROUP
Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 3S GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 3S GROUP
Hạn nộp: 25/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NINA
Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NINA
Hạn nộp: 28/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 3S GROUP
Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 3S GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 60 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 3S GROUP
Hạn nộp: 10/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Trên 60 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 3S GROUP
Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 3S GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 3S GROUP
Hạn nộp: 10/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Trên 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE
Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội Pro Company
Tuyển Kinh doanh kênh GT Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội Pro Company
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh
Tuyển Kinh doanh kênh GT Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 13 Triệu
Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Bình Dương Đà Nẵng Đã hết hạn 8 - 13 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company
Tuyển Kinh doanh kênh GT Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company làm việc tại Cà Mau thu nhập 15 - 22 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company
Hạn nộp: 31/12/2024
Cà Mau Bắc Ninh Bắc Kạn Cao Bằng Quảng Nam Hồ Chí Minh Long An Hải Phòng Ninh Thuận Lào Cai Đắk Lắk Đã hết hạn 15 - 22 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Railflex Việt Nam
Tuyển Kinh doanh kênh GT Công ty TNHH Railflex Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 18 Triệu
Công ty TNHH Railflex Việt Nam
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 18 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES
Hạn nộp: 31/12/2025
Hải Phòng Còn 101 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Searefico Pro Company
Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty Cổ phần Searefico Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Searefico Pro Company
Hạn nộp: 21/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Quảng Ninh Quảng Nam Đà Nẵng Còn 30 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIÊN CƠ TRÍ LIÊN
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THIÊN CƠ TRÍ LIÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THIÊN CƠ TRÍ LIÊN
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB
Tuyển Marketing Director CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC AKA HOMES
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC AKA HOMES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC AKA HOMES
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO HOÀNG GIA
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO HOÀNG GIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO HOÀNG GIA
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 17 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Vietsoftpro
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Vietsoftpro làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Vietsoftpro
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần tập đoàn công nghệ Quảng Ích
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần tập đoàn công nghệ Quảng Ích làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 22 Triệu
Công ty cổ phần tập đoàn công nghệ Quảng Ích
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 9 ngày để ứng tuyển 15 - 22 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Bunny Drinkie
Tuyển Kinh doanh kênh GT Bunny Drinkie làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bunny Drinkie
Hạn nộp: 25/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 34 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 3S GROUP
Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 3S GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 3S GROUP
Hạn nộp: 25/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NINA
Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NINA
Hạn nộp: 28/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 3S GROUP
Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 3S GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 60 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 3S GROUP
Hạn nộp: 10/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Trên 60 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 3S GROUP
Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 3S GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 3S GROUP
Hạn nộp: 10/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Trên 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE
Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội Pro Company
Tuyển Kinh doanh kênh GT Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội Pro Company
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh
Tuyển Kinh doanh kênh GT Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 13 Triệu
Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Bình Dương Đà Nẵng Đã hết hạn 8 - 13 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company
Tuyển Kinh doanh kênh GT Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company làm việc tại Cà Mau thu nhập 15 - 22 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company
Hạn nộp: 31/12/2024
Cà Mau Bắc Ninh Bắc Kạn Cao Bằng Quảng Nam Hồ Chí Minh Long An Hải Phòng Ninh Thuận Lào Cai Đắk Lắk Đã hết hạn 15 - 22 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Railflex Việt Nam
Tuyển Kinh doanh kênh GT Công ty TNHH Railflex Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 18 Triệu
Công ty TNHH Railflex Việt Nam
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 18 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất