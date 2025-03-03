Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 3S GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 40 Triệu

Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 3S GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 40 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 3S GROUP
Ngày đăng tuyển: 03/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 3S GROUP

Kinh doanh kênh GT

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh kênh GT Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 3S GROUP

Mức lương
Từ 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Khu Đô Thị Lideco, Trạm Trôi, Hoài Đức, HN, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh GT Với Mức Lương Từ 40 Triệu

- Tìm kiếm phát triển mở rộng hệ thống Nhà phân phối, đại lý mới
- Duy trì chăm sóc khách hàng cũ. Hỗ trợ, đồng hành bán hàng cùng khách hàng đảm bảo luôn tăng trưởng doanh thu trong suốt quá trình hợp tác

- Đàm phán, thương thuyết, trực tiếp đốc thúc thực hiện các điều khoản trong hợp đồng với khách hàng. Trung gian chuyển hợp đồng ký kết hợp tác về Công ty
- Trực tiếp thực hiện, đốc thúc Nhà phân phối, đại lý thực hiện nghiêm túc các cam kết của hợp đồng đã ký kết, bao gồm doanh số, doanh thu theo lịch trình đảm bảo luôn tăng trưởng tịnh tiến theo thời gian.

Với Mức Lương Từ 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không Tuyển Đại học, ứng viên học hết cấp 3 Trở lên là được

- Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm bán hàng đặc biệt là mảng sơn

- Địa điểm làm việc tại Hà Nội, Vĩnh Phúc - Phú Thọ, Hà Nam - Ninh Bình, Hải Phòng - Quảng Ninh, Nghệ An - Thanh Hóa

- Có sức khỏe tốt, kiên trì trong công việc, chịu khó, có phương tiện (xe máy) và có thể di chuyển thường xuyên

- Đam mê kinh doanh và nhiệt huyết với công việc đảm nhận. Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục, không ngại tiếp xúc với khách hàng

- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm về phát triển thị trường (tìm kiếm hệ thống bán hàng). Nếu có kinh nghiệm ngành Vật liệu xây dựng (sơn, sắt thép, gạch, thiết bị vệ sinh,...) là 1 lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 3S GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thưởng theo thỏa thuận 15 - 30tr , phụ cấp trách nhiệm và công tác phí, thưởng doanh số hấp dẫn theo kết quả kinh doanh,

- Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng & nghiệp vụ của công ty.

- Thưởng lễ tết; thưởng theo quý; khám sức khỏe định kỳ; du lịch nghỉ mát hàng năm.

- Được làm việc trong môi trường văn hóa doanh nghiệp trẻ, năng động, thân thiện và chuyên nghiệp.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ cho người lao động theo luật lao động Việt Nam (BHXH, BHYT, ...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 3S GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 3S GROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 3S GROUP

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

