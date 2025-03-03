Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 3S GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 60 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh kênh GT Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 3S GROUP
- Hà Nội: Khu Đô Thị Lideco, Trạm Trôi, Hoài Đức, HN, Huyện Hoài Đức
Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh GT Với Mức Lương Từ 60 Triệu
• Xây dựng chiến lược và tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty.
• Triển khai hệ thống mở nhà phân phối và quản lý các dự án công trình thi công sơn
• Quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty.
• Quản lý, phân công công việc, hướng dẫn, đào tạo các nhân viên trong bộ phận.
• Phối hợp với lãnh đạo điều hành mạng lưới kinh doanh của Công ty.
• Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ kinh doanh theo định hướng phát triển thị trường của Công ty.
• Tìm kiếm, thiết lập mối quan hệ với khách hàng tiềm năng, mở rộng thị trường mục tiêu.
• Duy trì quan hệ với các đối tác (đại lý, NPP bán hàng)
• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công nhiệm vụ của cấp trên
Với Mức Lương Từ 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Giới tính: Nam/Nữ, từ 30 – 45 tuổi
• Tốt nghiệp Đại học chính quy các chuyên ngành quản trị kinh doanh.
• Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm vị trí tương đương ( có kinh nghiệm ngành vật liệu xây dựng, tb vệ sinh hoặc sơn tường hoặc hàng tiêu dùng ...)
• Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
• Có khả năng lãnh đạo, lập kế hoạch phân tích dữ liệu và thị trường tốt. Có khả năng xây dựng được đội nvkd hùng hậu, có khả năng bán các kênh phân phối và dự án
• Có khả năng phân tích, tổng hợp, đánh giá thị trường.
• Khả năng giải quyết vấn đề. Có sự quyết tâm - quyết liệt - quyết đoán trong công việc
• Trung thực, chủ động, sáng tạo, trách nhiệm và quyết đoán trong công việc. Đạo đức là số 1
• Chịu được áp lực cao trong công việc. Ưu tiên trong lĩnh vực hàng tiêu dùng, vật liệu xây dựng
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 3S GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
• Được cung cấp trang thiết bị làm việc, cấp đồng phục hàng năm.
• Môi trường làm việc thân thiện, văn minh, có điều kiện phát triển năng lực bản thân.
• Xét tăng lương định kỳ hàng năm, thưởng tháng lương thứ 13, thưởng theo hiệu suất công việc, thưởng hiệu quả kinh doanh, thưởng các ngày Lễ Tết...
• Nghỉ phép 12 ngày/năm, nghỉ các ngày Lễ Tết và đảm bảo các quyền lợi theo luật Lao động, BHXH, BHYT và các chế độ phúc lợi theo Quy định của công ty như nghỉ mát, du xuân, sinh nhật, hiếu, hỷ...
• Ban Lãnh đạo luôn giúp đỡ và định hướng khi cần thiết
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 3S GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI