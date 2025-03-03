Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 3S GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 60 Triệu

Hình thức làm việc

Địa điểm làm việc

• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công nhiệm vụ của cấp trên

• Duy trì quan hệ với các đối tác (đại lý, NPP bán hàng)

• Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ kinh doanh theo định hướng phát triển thị trường của Công ty.

• Phối hợp với lãnh đạo điều hành mạng lưới kinh doanh của Công ty.

• Quản lý, phân công công việc, hướng dẫn, đào tạo các nhân viên trong bộ phận.

• Triển khai hệ thống mở nhà phân phối và quản lý các dự án công trình thi công sơn

• Xây dựng chiến lược và tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty.

• Giới tính: Nam/Nữ, từ 30 – 45 tuổi

• Tốt nghiệp Đại học chính quy các chuyên ngành quản trị kinh doanh.

• Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm vị trí tương đương ( có kinh nghiệm ngành vật liệu xây dựng, tb vệ sinh hoặc sơn tường hoặc hàng tiêu dùng ...)

• Sử dụng thành thạo tin học văn phòng

• Có khả năng lãnh đạo, lập kế hoạch phân tích dữ liệu và thị trường tốt. Có khả năng xây dựng được đội nvkd hùng hậu, có khả năng bán các kênh phân phối và dự án

• Có khả năng phân tích, tổng hợp, đánh giá thị trường.

• Khả năng giải quyết vấn đề. Có sự quyết tâm - quyết liệt - quyết đoán trong công việc

• Trung thực, chủ động, sáng tạo, trách nhiệm và quyết đoán trong công việc. Đạo đức là số 1

• Chịu được áp lực cao trong công việc. Ưu tiên trong lĩnh vực hàng tiêu dùng, vật liệu xây dựng